Fotka Miesiąca: oni wygrali kalendarz

To oni patrzą na Elbląg i jego okolice z pasją, która przekłada się na wyjątkowe ujęcia. Robienie zdjęć jest dla nich odskocznią od codzienności, zajęciem dającym wiele satysfakcji, okazją do zrobienia czegoś kreatywnego. Po raz trzynasty odbył się wernisaż zdjęć uczestników konkursu Fotka Miesiąca - wystawa prezentuje najładniejsze fotografie minionego roku. Dla naszych Czytelników mamy do wygrania trzy kalendarze. Sprawdź, czy wygrałaś /-eś.

Kalendarz wygrali: Anna Kupiec, Zbigniew Tomaszewski i Marcin Wiśniewski. Gratulujemy, potwierdzenie wysłaliśmy mailem.



UWAGA! W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.



1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl