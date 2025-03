Konkurs plastyczny - zaprojektuj koszulkę i pokaż, że "Twoja sytylówka to kranówka"

Hej nauczyciele i uczniowie! Mamy dla Was wyzwanie! Chcemy, żeby Wasza szkoła stała się ambasadorem picia kranówki, a jak wiadomo – dobra akcja potrzebuje dobrej promocji! Stwórzcie projekty nadruków na koszulki, które pokażą wszystkim, że woda z kranu to zdrowy, ekologiczny i dobry wybór. Najlepsze prace zostaną nadrukowane na prawdziwe koszulki, które następnie trafią prosto do uczniów. A cała szkołą wzbogaci się o poidełko z kranówką. Brzmi fajnie? To do dzieła!