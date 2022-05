 Letnia zmiana, gorący efekt

Masz głowę pełną pomysłów, ale fryzurę niczym Einstein? Pora ujarzmić niesforne kędziory. Weź udział w naszym konkursie i oddaj się w ręce najlepszych stylistów fryzur z Salonu POINT.

Letnia bryza rozwiewa Twoje włosy, ale fryzura pozostaje nienaganna. Takie cuda są możliwe dzięki perfekcyjnemu cięciu. Dobrze dobrany kolor włosów sprawia, że twarz wygląda świetliście i radośnie. Jak tego dokonać? Nie kombinuj i nie eksperymentuj sama, oddaj się w ręce stylitów, którzy wiedzą, jaka fryzura tego lata jest najbardziej hot.

- Zawsze sezon wiosenno-letni jest momentem dużych metamorfoz. Stawiamy na bardzo jasne kolory, one rozświetlają cerę i podbijają tęczówkę oka. W jasnych koloryzacjach wyglądamy młodziej. W tym sezonie stawiamy na naturalność, zarówno w strzyżeniach, jak i w stylizacji oraz kolorze. Jeśli mamy włosy kręcone czy falowane, to poddajemy się temu i dzięki odpowiedniemu cięciu możemy bardziej wydobyć falę lub skręt - mówi Daniel Stolarki, stylista w Salonie Fryzjerskim POINT przy ul. Wieżowej w Elblągu. W stylizacjach wieczorowych i imprezowych również stawiamy na lekkość i naturalność.

- Fryzury nie powinny być mocno wytapirowane, ale bardzo ładnie wyczesane, wypielęgnowane. Podkreślamy naszą naturę. Identycznie jest w koloryzacji. Naturalność możemy na przykład podkreślić refleksami, aby kolor był trójwymiarowy. Pamiętajmy, że wiodącym trendem w strzyżeniach, upięciach czy koloryzacji jest zadbanie o naszą skórę głowy i włosy. Nie ma dobrej metamorfozy, jeśli chodzi o koloryzację, bez bardzo dobrze spersonalizowanej pielęgnacji włosów – podkreśla Daniel Stolarski.

W naszym konkursie Salon Fryzjerski POINT wyczaruje letnią fryzurę dla jednej z naszych Czytelniczek. Szukamy odważnych Pań, które są gotowe na zmianę. Mamy dla Was cztery edycje konkursu, który potrwa do września.

Jak wziąć udział w konkursie?

- przyślij zdjęcie swojej aktualnej fryzury i napisz, dlaczego chcesz ją zmienić: konkurs@portel.pl z dopiskiem „fryzjer”

- spośród zgłoszeń wybierzemy trzy fryzury, które wymagają zmiany, ale to głosy naszych Czytelników zadecydują, kto ostatecznie trafi na fotel fryzjerski.

- warunkiem uczestnictwa w zabawie jest przysłanie aktualnego zdjęcia twarzy oraz włosów i niezmienianie fryzury do czasu rozstrzygnięcia konkursu

- w konkursie mogą wziąć osoby od 18. roku życia, górnego limitu nie ma

- nie zapomnij napisać swojego imienia, nazwiska i numeru telefonu

- zgłoszenia do pierwszej edycji przyjmujemy do 31 maja do godziny 14.00

- w treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Uwaga: Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie wizerunku przed, w trakcie i po udziale w konkursie

Sprawdź, jak wiele możesz zmienić i jednocześnie pozostać sobą.

Przeczytaj cały regulamin konkursu portEl.pl

