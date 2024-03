One wygrały biżuterię w konkursie na Dzień Kobiet! Przeczytaj ich historie

We współpracy z salonem „ANJAR” rozdajemy biżuterię z okazji Dnia Kobiet. Aby wziąć udział w konkursie należało wysłać nam zdjęcie swojej ulubionej biżuterii i podzielić się jej historią. Sprawdź, kto wygrał!

Biżuteria może być trafionym prezentem na każdą okazję, a Dzień Kobiet to idealny czas na podarowanie ukochanej osobie czegoś błyszczącego. W naszym konkursie do wygrania była oryginalna biżuteria stworzona przez Jarosława Sobocińskiego z Elbląga. Biżuterią zajmuje się od ponad 25 lat, a działalność w nowym punkcie przy ul. Nowowiejskiej 11A prowadzi od maja ubiegłego roku. Jarosław Sobociński mówi o sobie, że jest rzemieślnikiem. O szczegółach pracy Pana Jarosława pisaliśmy w tym artykule.

Dostaliśmy wiele zgłoszeń w konkursie, lecz mogliśmy wybrać tylko trzy z nich. Poniżej przedstawiamy historie Pań, dla których biżuteria to przede wszystkim mnóstwo miłych wspomnień.

Jedną z ulubionych błyskotek Pani Dominiki Krawczyk jest pierścionek wykonany z kamienia polnego i srebra. Dlaczego jest dla mnie ważny? Jak się u mnie znalazł? Bardzo lubię kamienie polne i lubię dziergać. Jakiś czas temu, szukając inspiracji, nabyłam książkę pewnej dziewiarki, w której ujęły mnie: podejście autorki do życia, do dziergania, projekty, zdjęcia, prostota i natura. Na wielu zdjęciach widoczny był pierścionek z pięknym, czarnym kamieniem. Tak bardzo mi się spodobał, że zaczęłam o takim marzyć i zastanawiać się, jak mogę to marzenie zrealizować. Jedną z opcji był kontakt z autorką książki. Ostatecznie stanęło na tym, że przeszukałam swój zbiór kamyków, wybrałam taki, który idealnie pasował na oczko w pierścionku, wzięłam książkę na wzór i wyruszyłam do zakładu jubilerskiego z autorską biżuterią. Dodam, że moje kamienie pochodzą z pięknych miejsc, które miałam szczęście odwiedzić a pierścionek ubieram nie tylko jako ozdobę, dodatek do stroju. Często zakładam go kiedy dziergam, jako część rytuału: pierścionek z polnym kamieniem, drewniane druty, naturalna włóczka dobrej jakości. W takich momentach ważna jest dla mnie i cieszy mnie bardzo droga, którą podążam do celu.

Pani Dominika zdobywa pierwsze miejsce i zostaje nagrodzona kolczykami oraz bransoletką. Gratulujemy!

fot. Dominika Krawczyk

Pani Katarzyna Felka podzieliła się z nami historią kolczyków, które pochodzą z jednego z najbardziej ezoterycznych i wyjątkowych miejsc na mapie Polski. I nie twierdzę tak tylko dlatego, że 12 lat temu miał tu miejsce mój ślub i wesele. Mowa o Supraślu - małej miejscowości na Podlasiu, unikalnej pod względem kultury i duchowości. Supraśl słynie m.in. z liceum plastycznego, teatru Wierszalin oraz XVI-wiecznego prawosławnego klasztoru. To tam w odbudowanych po wojnie budynkach monasterskich mieści się Akademia Supraska, a w jej wnętrzach znajduje się restauracjo - galeria Duchowe Łąki. Można tam zjeść prawdziwe dzieła sztuki kulinarnej, a oprócz tego, podziwiać rękodzieło lokalnych twórców, którzy czerpiąc inspirację z tradycji, pozostają bardzo nowocześni. To tu mój mąż wypatrzył piękne geometryczne drewniane kształty - kolczyki, które niedługo potem, ku mojej wielkiej radości, stały się moją własnością.

Pani Katarzyna wygrywa parę srebrnych kolczyków za zajęcie drugiego miejsca! Gratulujemy!

fot. Katarzyna Felka

Pani Iwona Przybyłek na jedną z rocznic ślubu długa szukała prezentu dla siebie od męża... i tak na piątą rocznicę ślubu poprosiłam go właśnie o biżuterię, tj. kolczyki i łańcuszek z wisiorkiem, ale nie takie zwyczajne, musiały spełnić dwa warunki: być z "kamieniami", czyli kryształkami Swarovskiego i się mega błyszczeć. Hasło, które wtedy brzmiało mi w uszach to: "rocznica Drewniana (taką nazwę nosi 5. rocznica ślubu), a kolia ubrana!". Do dziś mam tę biżuterię, jest ona dla mnie niezwykle ważna i z chęcią ubieram ją na nasze wspólne wyjścia. Śliczne kryształki odzwierciedlają momenty, w których razem jesteśmy, to właśnie bycie razem dodaje codzienności blasku, a ich ilość wskazuje trudności, jakie razem już udało się nam pokonać. Biżuteria ta okazała się perfekcyjnie dopasowanym podarunkiem i do dziś mile wspominanym przeze mnie romantycznym gestem od męża! To taka nasza wspólna historia, którą mam zawsze na wyciągnięcie ręki i przy okazji naszych wyjść, a takich nie brakuje, mogę sięgnąć po tę biżuterię i zawsze przypomnieć sobie ten moment.

Trzecie miejsce również nagradzamy parą srebrnych kolczyków dla Pani Iwony. Gratulujemy!

fot. Iwona Przybyłek

Laureatki konkursu mogą odebrać nagrody w warsztacie firmy ANJAR przy ul. Nowowiejskiej 11A w Elblągu.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl.