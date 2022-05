One wygrały wejściówki na warsztaty taneczne!

Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację do tekstu

Jeśli chcecie przeżyć wielką taneczną przygodę i nauczyć się szaleć na parkiecie w stylu Shakiry to nasze warsztaty są właśnie dla Was. Już na początku maja zabierzemy Was w podróż do wspaniałej, kobiecej i uwodzącej krainy tańca orientalnego. Dla naszych czytelników mamy dwie wejściówki na te wydarzenie. Sprawdź kto je wygrał!

Warsztaty organizowane przez CSE „Światowid” w Elblągu to coś więcej niż zajęcie taneczne – to inicjatywa mająca na celu pokazać paniom ich piękno, kobiecość, wydobyć z nich pewność siebie oraz zdrowie i witalność. Taniec brzucha to przyjemność i pasja, a także doskonała okazja do tego, by wypełnić się pozytywną energią i pokazać sobie, że życie może mieć orientalny smak! Więcej o wydarzeniu pisaliśmy w tym artykule. Dla naszych Czytelników mamy dwie pojedyncze wejściówki na wieczór taneczny! Aby wziąć udział w konkursie należało odpowiedzieć na pytanie: Za co lubisz taniec brzucha? ROZWIĄZANIE KONKURSU: wejściówki na warsztaty taneczne wygrywają Iwona Morawska i Katarzyna Wiśniewska. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia w konkursie a zwycięzcom gratulujemy wygranej! *** 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

