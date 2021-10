Oni wygrali bilety na transmisję z The Metropolitan Opera

Kino Światowid zaprasza na kolejną operę. Już w najbliższą sobotę, 23 października o 18:55 wszyscy fani transmisji z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku obejrzą Fire Shut Up in My Bones | W moich kościach ogień [prapremiera Met, transmisja]. Sprawdź, kto wygrał bilety.

Dyrektor muzyczny nowojorskiej opery Yannick Nézet-Séguin oraz Terence Blanchard, zdobywca nagrody Grammy, muzyk jazzowy i kompozytor, po raz pierwszy łączą siły w adaptacji wspomnień amerykańskiego dziennikarza i prezentera stacji Black News Channel Charlesa M. Blowa. Debiut operowy Blancharda zabierze nas w przejmującą podróż, w której towarzyszyć nam będzie młody, czarnoskóry człowiek, próbujący przezwyciężyć traumy i trudy życia. Autorką libretta jest Kasi Lemmons, produkcję współreżyserują twórcy najnowszej adaptacji Porgy i Bessbraci Gershwinów – James Robinson i Camille A. Brown. W Charlesa M. Blowa wcieli się wschodząca gwiazda międzynarodowej operowej sceny, baryton Will Liverman. Partnerować będą mu sopranistka Angel Blue w potrójnej roli Przeznaczenia, Samotności i Grety oraz Latonia Moore jako Billie. Mamy do wygrania dwie pojedyncze wejściówki na transmisję! Otrzyma je osoba, która najciekawiej odpowie na pytanie: Jakie miejsce w Nowym Jorku (za wyjątkiem Metropolitan Opera) chciałbym najbardziej odwiedzić i dlaczego? Na odpowiedzi mailem czekamy do piątku, 22 października, do godz. 15 pod adresem mailowym konkurs@portel.pl. W tytule maila prosimy wpisać "MET", a w odpowiedzi podać swoje imię i nazwisko, numer kontaktowy oraz następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel. Rozstrzygnięcie konkursu: Bilety na Metropolitan Opera wygrali: Paweł Wiśniewski i Aleksandra Małkowska. Są do odebranie w kasie kina Światowid. Gratulujemy! *** Regulamin konkursu 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego. 2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie 3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu. 4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane. 5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

AG