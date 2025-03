Oni wygrali drugą część książki Tajemnice Masihi

„Tajemnice Masihi. W blasku jutra” to druga książka z serii elblążanki Martyny Pestrakiewicz skierowanej, jak podkreśla sama autorka, nie tylko do młodzieży. Książkę można wygrać w naszym konkursie.

„Druga część przygód czwórki przyjaciół, znanych z tomu I: W cieniach przeszłości. Ola, Ika, Daniel i Lipek przebywają w krainie Nefesz, poznają dalsze zagadki z jej przeszłości i walczą o to, by ją wspólnymi siłami uratować - a przy tym również nasz ziemski świat - przed zagładą. Czy im się to uda?” – to opis książki ze strony wydawnictwa. Nasz wywiad z elbląską autorką, który przeprowadziliśmy przy okazji jej debiutu literackiego można przeczytać tutaj.

Ponownie zapraszamy do udziału w konkursie, w którym można wygrać książkę elblążanki, tym razem oczywiście „Tajemnice Masihi. W blasku jutra”

Ważnym miejscem w książkach Martyny Pestrakiewicz jest Elbląg, w nowej części jej cyklu fabuła wiąże się m. in. z kościołem św. Wojciecha. Nasze pytanie konkursowe brzmi: Jakie miejsce lub obiekt w Elblągu zasługuje na wykorzystanie w książce fantasy i dlaczego?

Na odpowiedzi czekamy do środy, 19 marca 2025 r. do godz. 12 pod mailem: konkurs@portel.pl. Książką nagrodzimy dwie najciekawsze. W tytule maila prosimy o wpisanie hasła: Masihi 2, a w treści maila poza odpowiedzią o podanie swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu (ułatwi kontakt) oraz zgody o przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Nagrody w konkursie wygrali Jadwiga Michalska i Filip Jankowski. Po odbiór nagród zapraszamy do naszej redakcji, Elbląg 1 Maja 1C, poniedziałek-piątek w godz. 8:30-15:30.

***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl