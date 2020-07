Oni wygrali nagrody Letniego Salonu Muzycznego w Bażantarni

Trwa cykl konkursów, w których partnerem jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, organizator Letniego Salonu Muzycznego w Bażantarni. Co tydzień szansę na wygraną będzie miało 5 osób. Oto laureaci drugiej edycji.

Tym razem pytaliśmy o to, w którym roku urodził się Leopold Tyrmand, czekaliśmy też na najciekawsze uzasadnienie: za co cenicie teatr Sewruka w Elblągu. Najciekawsze odpowiedzi nadesłali: Sandra Kurzac, Małgorzata Lepak, Krystyna Bendyk, Danuta Szulc i Emilia Kurzac. Gratulujemy! Po odbiór nagród - zestawów upominków ufundowanych przez partnerów Letniego Salonu Muzycznego zapraszamy do redakcji portEl.pl w godz. 9-16 (ul. 1 Maja 1c).

Kolejny konkurs z nagrodami Letniego Salonu Muzycznego ogłosimy w czwartek, 16 lipca. Zachęcamy do udziału.