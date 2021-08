Oni wygrali nagrody Letniego Salonu Muzycznego

Rozstrzygnęliśmy czwartą już edycję konkursu prowadzonego wspólnie z Elbląskim Towarzystwem Kulturalnym z okazji Letniego Salonu Muzycznego. Zestawy książek, płyt i gadżetów otrzymują kolejne trzy osoby.

W tej edycji konkursu Czytelnicy musieli odpowiedzieć na dwa pytania: Czy wszystkie Letnie Salony Muzyczne odbywały się w Bażantarni? (prawidłowa odpowiedź - nie). Kto jest autorem wiersza „Niebo złote ci otworzę"? (Krzysztof Kamil Baczyński) i najciekawiej dokończyć zdanie: „Wakacje w Elblągu to...." Najlepiej z tym zadaniem poradzili sobie: Radek Moskwa, Anna Bielawa i Magdalena Piskor i to do nich trafią nagrody - zestawy książek, płyt i gadżetów. Po odbiór zapraszamy do naszej redakcji przy ul. 1 Maja 1c od poniedziałku do piątku w godz. 9-16.30.

Gratulujemy!

Piątą, ostatnią edycję, konkursu ogłosimy we wtorek, 3 sierpnia.