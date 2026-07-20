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Oni wygrali wejściówki na XII Festiwal Jazzbląg

 Elbląg, Oni wygrali wejściówki na XII Festiwal Jazzbląg
Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

W dniach 24-26 lipca odbędzie się XII Festiwal Jazzbląg. To wydarzenie poświęcone muzyce jazzowej i improwizowanej. Do wygrania w naszym konkursie mamy podwójną wejściówkę na piątkowe i podwójną wejściówkę na sobotnie wydarzenia festiwalu.

XII Festiwal Jazzbląg to trzydniowe wydarzenie promujące polską i zagraniczną muzykę jazzową w Elblągu i okolicach. W rolę kuratora wcielił się Roch Siciński - uznany dziennikarz muzyczny, kierownik Sekcji Jazzowej w radiowej Dwójce, współpracownik TVP Kultura oraz polski przedstawiciel w EBU Jazz Producers Community.

W programie znalazło się 7 koncertów, 2 jam sessions w Klubie Środowisk Twórczych Krypta, koncert dla dzieci, dziedziniec ze strefa gastronomiczną oraz sety dj-skie w wykonaniu Soul Service.

Mamy do rozdania podwójną wejściówkę na festiwalowy piątek i podwójną wejściówkę na sobotę, nagrodzimy więc dwie najciekawsze odpowiedzi na pytanie: Co spośród wszystkich gatunków muzycznych jest wyjątkowego w jazzie? Na odpowiedzi czekamy do 22 lipca włącznie, 23 lipca podamy zwycięzców. Ciekawe odpowiedzi wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać na konkurs@portel.pl w tytule wiadomości wpisując "Jazz". Prosimy też dodanie w mailu oświadczenia "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu" oraz o podanie numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu. Bilety będą do odbioru osobiście w Galerii EL.

 

Aktualizacja, 23 lipca: Wejściówki wygrali: na piątek Agnieszka Tylkie, na sobotę Jakub Jagodziński

 

Program festiwalu jest tutaj.

 

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

 

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl


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