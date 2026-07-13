Sekrety Mierzei Wiślanej. Wygraj książkę Aleksandry Tarkowskiej

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest egzemplarz nowej książki Aleksandry Tarkowskiej „Sekrety Mierzei Wiślanej”. Publikację Domu Wydawniczego Księży Młyn objęła patronatem Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl.

„Razem z mieszkańcami Mierzei Wiślanej zmierz się z siłami natury, walcz z potężnymi sztormami, opieraj się ruchomym wydmom! Spędź noc w Krynicy Morskiej, w domku kempingowym z małą werandą, zagraj w brydża z sąsiadem i przyjmij zaproszenie na dancing do świtu w rytmie wakacyjnych przebojów. Następnego dnia spróbuj rybki w Kątach Rybackich i zgodnie z radą Joanny Chmielewskiej wybierz się na piękną plażę na samym końcu Polski – w niewielkich Piaskach. Posłuchaj opowieści o Moście Czterech Pancernych w Sztutowie i o latarni na wydmie” – to fragment opisu książki ze strony Domu Wydawniczego Księży Młyn.

Mamy do rozdania trzy egzemplarze książki Aleksandry Tarkowskiej, nagrodzimy więc trzy najciekawsze odpowiedzi na pytanie: Jakie jest najciekawsze miejsce na Mierzei Wiślanej i dlaczego?

Ciekawe odpowiedzi wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać na konkurs@portel.pl w tytule wiadomości wpisując "Mierzeja". Prosimy też dodanie w mailu oświadczenia "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu" oraz o podanie numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu. Czekamy na odpowiedzi do 19 lipca włącznie. Zwycięzców ogłosimy 20 lipca 2026.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

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