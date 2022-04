Smacznie, zdrowo, konkursowo! Wygraj dietę pudełkową z NaWynos

„Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, na co trafisz” - te słowa znanego myśliciela znamy chyba wszyscy. Inaczej jest w przypadku diet pudełkowych z NaWynos. Tu wiemy na 100 procent, że w pudełku trafimy na pyszne, zdrowe jedzenie (niekoniecznie czekoladki). Weź udział w naszym konkursie i wygraj taką dietę!

Smacznie, zdrowo, wygodnie – to założenia diet pudełkowych, które znajdziemy m.in. w ofercie serwisu NaWynos. Są świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą zatroszczyć się o swoje zdrowie, wagę i samopoczucie. Wiele osób kojarzy je z wyrzeczeniem, ale nie musi tak być. Dietetycy-specjaliści dokładają bowiem wszelkich starań, by jedzenie nie tylko służyło naszemu organizmowi, ale także sprawiało przyjemność!

Tak jest właśnie w przypadku diet pudełkowych, które oferują znajdujące się w ofercie NaWynos Kukuła Healthy Food oraz Food & Fit Catering dietetyczny. Pasjonaci i eksperci w zakresie zdrowego żywienia zapewniają swoim klientom najwyższą jakość produktów, które szybko i sprawnie trafią na ich stoły. Dzięki profesjonalistom nie musisz już wybierać między zdrowiem a smakiem, bo będziesz cieszyć się jednym i drugim!

To nie wszystko, bo teraz jedną z takich diet możesz wygrać w konkursie NaWynos: voucher na 7 dni dowolnej diety od Kukuła Healthy Food i voucher na 7 dni dowolnej diety do 2000 kcal od Food & Fit Cateringu dietetycznego. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: Co, oprócz jedzenia, chciałbyś znaleźć w pudełku z dietą pudełkową i dlaczego? Koniecznie dopisz także, którą z diet chciałbyś wygrać! Autorzy dwóch najciekawszych odpowiedzi wygrają jeden z voucherów.

Na wiadomości czekamy do dnia 14.04, do godziny 12. Odpowiedzi przesyłać prosimy na adres konkurs@portel.pl, w tytule wpisując "dieta".

UWAGA! W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie.

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl.

