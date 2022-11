Sprawdź, kto wygrał bilety na EOK&Adam Suska

Za nim koncerty w Danii, na Słowacji i w Wielkiej Brytanii, przed nim XVI Międzynarodowy Konkurs im. Henryka Wieniawskiego. Adam Suska – to czołowy polski skrzypek, który w listopadowy wieczór zagości w Elblągu. Wraz z Elbląską Orkiestrą Kameralną i Radosławem Droniem (dyrygent) zaprosi nas do podróży określonej dziełami klasyków. W naszym konkursie mamy do wygrania podwójną wejściówkę na ten koncert.

19 listopada (sobota), godz. 19 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu Wykonawcy: Adam Suska – skrzypce Radosław Droń – dyrygent Elbląska Orkiestra Kameralna W programie m.in. W. A. Mozart – Koncert skrzypcowy A-dur KV 219 Więcej o wydarzeniu pisaliśmy w tym artykule. Rozwiązanie konkursu: podwójną wejściówkę na wydarzenie wygrywa Beata Borc. Gratulujemy! *** 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

