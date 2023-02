Sprawdź, kto wygrał zaproszenie na koncert EOK

Fot. nadesłana

Choć wynaleziona najprawdopodobniej przypadkowo (podczas polowania!), pełniła i pełni ważną rolę w muzycznych dziejach ludzkości. Harfa – bo o niej mowa – towarzyszy nam od ponad 4000 lat i przemierzyła przez ten czas setki tysięcy kilometrów, goszcząc w najważniejszych salach koncertowych świata. Do krainy harfowych melodii przeniesiemy się już 25 lutego a my mamy do rozdania wejściówkę na te wydarzenie. Rozwiązanie konkursu na dole.

Więcej o koncercie pisaliśmy w tym artykule. Dla naszych czytelników mamy do wygrania podwójną wejściówkę na koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej z Oktawią Bylicką! Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: Jakiego typu koncerty w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej cenię sobie najbardziej i dlaczego? Na wiadomości czekamy do piątku (24 lutego), do godz. 10. Odpowiedzi przesyłać prosimy na adres konkurs@portel.pl, w tytule wpisując "Harfowe melodie". Autor najciekawszej odpowiedzi wygra podwójną wejściówkę na koncert. UWAGA! W treści maila należy zawrzeć swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel. Rozwiązanie konkursu: podwójne zaproszenie na koncert wygrywa Mirosław Floryński. Gratulujemy! *** 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie.

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

red.