Wygraj bilet na koncert Grażyny Łobaszewskiej

W Centrum Sztuki Galeria EL już w czwartek 9 lipca możemy cieszyć się muzyką jednej z najważniejszych wokalistek polskiej muzyki rozrywkowej XX wieku – Grażyny Łobaszewskiej, która z zespołem Ajagore przyjeżdża do Elbląga z programem zatytułowanym „Największe przeboje!”

Artystka od lat zachwyca publiczność nie tylko wykonaniem piosenek napisanych specjalnie dla niej przez najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki rozrywkowej, ale także jej własnymi interpretacjami standardów jazzowych czy gospel. Połączenie jednego z najwybitniejszych głosów i charyzmy z doskonałym repertuarem w często odświeżonych aranżacjach stanowi gwarancję niezapomnianych przeżyć i wzruszeń na najwyższym artystycznym poziomie.

Dla naszych Czytelników mamy do wygrania dwa bilety na koncert Grażyny Łobaszewskiej. Aby wygrać, należy przesłać wiadomość na adres konkurs@portel.pl, w temacie wiadomości wpisując hasło Grażyna Łobaszewska: a w treści swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, za co cenisz Grażynę Łobaszewską? Wygrywa osoba, która najciekawiej odpowie na to pytanie. Rozwiązanie konkursu 7 lipca.



UWAGA! W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.



***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl