Wygraj bilety na Baltic Cup

Piękno tańców standardowych, gorące latynoamerykańskie rytmy oraz popisowe występy mistrzów – Elbląg po raz kolejny stanie się stolicą tańca. Baltic Cup potrwa od 7 do 9 października, a my mamy dla Was bilety na to wydarzenie.

22. edycja MFT „Baltic Cup” oraz Mistrzostwa Świata Par Standardowych u-21 zapowiadają się bardzo atrakcyjnie. Tradycją turnieju jest, że podczas sobotnich i niedzielnych finałów publiczności prezentują się najlepsi z najlepszych tancerzy. Na parkiecie z najlepszej strony pokażą się też elblążanie. Aby to wszystko zobaczyć wystarczy napisać: - „Za co kocham taniec” i wysłać na konkurs@portEl.pl.Najfajniejsze uzasadnienia nagrodzimy dwoma podwójnymi wejściówkami na finały. - Na odpowiedzi czekamy do 5 października do godz 12:00

.