Wygraj bilety na Festiwal Filmów Familijnych

Od 5 do 11 grudnia na małych, dużych i tych trochę większych czeka moc atrakcji. Seanse filmowe, warsztaty, quizy i ciekawe spotkania. A to tylko niektóre z niespodzianek, jakie przygotowano w Kinie Światowid. W naszym konkursie mamy do wygrania bilety na te wyjątkowe wydarzenie!

Głównym celem Festiwalu Filmów Familijnych jest promocja oraz upowszechnianie polskiego i europejskiego kina familijnego zarówno poprzez wyświetlanie klasyki kina, jak i nowych produkcji. Więcej o wydarzeniu pisaliśmy w tym artykule. W naszym konkursie mamy do wygrania 6 podwójnych zaproszeń na poniższe wydarzenia: --> 6 grudnia (wtorek)

17:30 mikołajkowe karaoke z Geskiem oraz film "Kierunek księżyc" (na wiadomości czekamy do 6 grudnia do godz. 14) --> 7 grudnia (środa)

18:00 "Za duży na bajki" i super niespodzianka czyli spotkanie z aktorem Maciejem Karasiem

18:00 "Bella i Sebastian: Nowe pokolenie" (na wiadomości czekamy do 7 grudnia do godz. 14) Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: Jaka bajka jest moją ulubioną i dlaczego? Odpowiedzi przesyłać prosimy na adres konkurs@portel.pl, w tytule wpisując "FFF" a w treści wskazując wybrany dzień festiwalu. Autorzy najciekawszych według nas odpowiedzi wygrają podwójną wejściówkę na wybrane wydarzenie. UWAGA! W treści maila należy zawrzeć swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel. *** 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie.

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

Kino Światowid