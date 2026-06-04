Wygraj bilety na koncerty Ogrodów Polityki w Elblągu
W terminie 12-14 czerwca odbędzie się 18. edycja Festiwalu Ogrody POLITYKI w Elblągu, organizowanego przez Bibliotekę Elbląską i Tygodnik POLITYKA. Do wygrania w konkursie na naszych łamach mamy do wygrania podwójną wejściówkę na koncert Mai Kleszcz z zespołem i podwójną wejściówkę na koncert Arka Jakubika.
Daty i godziny konkursowych wydarzeń (pełny program Ogrodów Polityki w Elblągu tutaj):
Piątek, 12 czerwca:
20:00 - Maja w Ogrodach – koncert z okazji 18. urodzin Ogrodów Polityki w Elblągu – Maja Kleszcz z zespołem
Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3-7.
Niedziela, 14 czerwca
18:00 - Romeo i Julia żyją – koncert Arka Jakubika
Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3-7.
Bilety będą do odebrania w Bibliotece Elbląskiej, ale jak je zdobyć? Wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie: Dlaczego to Ty powinnaś/powinieneś dostać podwójną wejściówkę na koncert (wskaż w odpowiedzi, który).
Autorom najciekawszych naszym zdaniem odpowiedzi przyznamy wejściówki – na każdy koncert mamy jedną podwójną. Odpowiedź wyślij mailem na konkurs@portel.pl (w tytule maila wpisz "Ogrody", a w treści dodaj także swój numer telefonu, co ułatwi kontakt i zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu).
Na odpowiedzi czekamy do 9 czerwca włącznie, 10 czerwca wyłonimy zwycięzców.
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1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.
2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie
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4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.
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