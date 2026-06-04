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Wygraj bilety na koncerty Ogrodów Polityki w Elblągu

 Elbląg, Wygraj bilety na koncerty Ogrodów Polityki w Elblągu

W terminie 12-14 czerwca odbędzie się 18. edycja Festiwalu Ogrody POLITYKI w Elblągu, organizowanego przez Bibliotekę Elbląską i Tygodnik POLITYKA. Do wygrania w konkursie na naszych łamach mamy do wygrania podwójną wejściówkę na koncert Mai Kleszcz z zespołem i podwójną wejściówkę na koncert Arka Jakubika.

Daty i godziny konkursowych wydarzeń (pełny program Ogrodów Polityki w Elblągu tutaj):

Piątek, 12 czerwca:

20:00 - Maja w Ogrodach – koncert z okazji 18. urodzin Ogrodów Polityki w Elblągu – Maja Kleszcz z zespołem

Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3-7.

Niedziela, 14 czerwca

18:00 - Romeo i Julia żyją – koncert Arka Jakubika

Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3-7.

 

Bilety będą do odebrania w Bibliotece Elbląskiej, ale jak je zdobyć? Wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie: Dlaczego to Ty powinnaś/powinieneś dostać podwójną wejściówkę na koncert (wskaż w odpowiedzi, który).

 

Autorom najciekawszych naszym zdaniem odpowiedzi przyznamy wejściówki – na każdy koncert mamy jedną podwójną. Odpowiedź wyślij mailem na konkurs@portel.pl (w tytule maila wpisz "Ogrody", a w treści dodaj także swój numer telefonu, co ułatwi kontakt i zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu).

Na odpowiedzi czekamy do 9 czerwca włącznie, 10 czerwca wyłonimy zwycięzców.

 

***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl


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