Wygraj bilety na mecz Startu

W najbliższą niedzielę (18 grudnia) o godz. 18 piłkarki ręczne Startu podejmą MKS PR Gniezno. Dla naszych czytelników mamy podwójne zaproszenie na ten mecz.

Przed nami 10. kolejka PGNiG Superligi kobiet, w której szczypiornistki Startu zmierzą się we własnej hali z MKS PR Gniezno. Beniaminek rozgrywek był raczej dostarczycielem punktów, jednak w ostatnim czasie sprawił ogromną niespodziankę pokonując wielokrotne mistrzynie Polski z Lublina. W ostatniej kolejce wygrał z walczącym o utrzymanie Ruchem Chorzów i ma na swoim koncie pięć punktów. Elbląski Start ma siedem oczek więcej i wydaje się, że to nasza drużyna będzie faworytem niedzielnego pojedynku. Dla naszych czytelników mamy podwójne zaproszenie na to spotkanie. By je wygrać wystarczy odpowiedzieć na pytanie: Która z zawodniczek i dlaczego zdobędzie najwięcej bramek w tym meczu. Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres konkurs@portel.pl do soboty, do godz. 12.

***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl