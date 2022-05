 Wygraj kolację lub SPA dla mamy w Focus Hotel Premium Elbląg

Pyszna kolacja albo komfortowy pobyt w SPA takie prezenty mamy dla mamy. Upominkowe vouchery każdy o wartości 200 zł ufundował Focus Hotel Premium Elbląg. Aby uszczęśliwić swoją mamę, wystarczy wysłać swoje zdjęcie z mamą i napisać, dlaczego jest wyjątkowa. Najfajniejsze zdjęcia i uzasadnienia nagrodzimy i opublikujemy na portEl.pl. Czekamy na zgłoszenia do 24 maja.

Mamy są jak super bohaterki. Zadania specjalne to ich codzienność. Należą im się za to nie tylko słowa uznania, ale także coś specjalnego, co da chwilę oddechu i zasłużony relaks. My proponujemy odpoczynek w SPA lub wyborną kolację w restauracji w Focus Hotel Premium Elbląg. Każdy z voucherów ma wartość 200 zł.



Jak wziąć udział w konkursie?

- napisz: Dlaczego Twoja mama jest wyjątkowa?

- do maila dołącz zdjęcie ze swoją mamą

- nie zapomnij podać numeru telefonu do siebie

- wyślij na adres: konkurs@portel.pl

- czekamy do 24 maja do godz. 12.00

- w mailu dopisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych

Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na publikację zdjęcia oraz dołączonego do niego opisu.

Najfajniejsze odpowiedzi nagrodzimy voucherem o wartości 200 zł i artykułem na portEl.pl

***

Regulamin konkursu

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

--- autopromocja ---