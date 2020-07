Wygraj wejściówkę do kina samochodowego!

Przez pandemię wizyty w kinach są bardzo ograniczone, a do tego musisz zachować dystans od innych ludzi nawet jeżeli przychodzisz ze znajomymi. A teraz wyobraź sobie, że oglądasz genialny film w zaciszu Twojego samochodu, w towarzystwie ukochanych osoby czy przyjaciół.

Jest to bardzo przyjemna forma spędzania wolnego czasu, dlatego w sobotę 25 lipca o godzinie 21:30 Kino Światowid organizuje seans dla osób, które chcą cieszyć się dobrym filmem nie wysiadając ze swojego auta.

Z tej okazji mamy dla Was dwie wejściówki do kina samochodowego. Aby je wygrać wystarczy, że wyślesz na adres konkurs@portel.pl zdjęcie Twojego samochodu i krótko napiszesz dlaczego jest to najlepsze auto na świecie.

Pamiętaj by w tytule wiadomości napisać „kino samochodowe”, w treści podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. Wyniki konkursu ogłosimy w czwartek do godziny 14:00.

UWAGA! W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.