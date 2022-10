Wygraj wejściówkę na Muzyczne Dialogi z EOK

Takiego drugiego duetu flecistów jak oni próżno szukać nie tylko nad Wisłą, ale i nad Renem, Sekwaną oraz Tybrem. Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz to laureaci kilkudziesięciu polskich i zagranicznych festiwali, a ich artyzm poznali melomani od Padwy po Paryż. Do tego zaprzyjaźnieni z EOK, czego dowodem wspólna płyta „Mercandante Doppler Karłowicz”. W naszym konkursie mamy do wygrania podwójną wejściówkę na ten koncert.

W tym przypadku warto jeszcze raz wejść do tej samej rzeki i dlatego po latach artyści spotkają się w sali koncertowej ZPSM. 16 października (niedziela) przekonamy się, co wyniknie z tego muzycznego dialogu, a nawet dialogów, bo za pulpitem dyrygenta stanie niezawodny Marek Wroniszewski. Dla naszych czytelników mamy do wygrania podwójną wejściówkę na Muzyczne Dialogi z EOK! Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: Jakiego typu koncerty w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej cenię sobie najbardziej i dlaczego? Na wiadomości czekamy do piątku (14 października), do godz. 12. Odpowiedzi przesyłać prosimy na adres konkurs@portel.pl, w tytule wpisując "Muzyczne Dialogi". Autor najciekawszej odpowiedzi wygra podwójną wejściówkę na koncert. UWAGA! W treści maila należy zawrzeć swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel. *** 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie.

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

