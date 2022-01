Wygraj wejściówkę na nową siłownię MOSiR

Szukasz atrakcyjnego miejsca do treningu w przystępnej cenie? Chciałbyś poprawić formę, ale nie masz sprzętu? Skorzystaj z nowej siłowni, która otwiera się na Lodowisku Helena w Elblągu. Kameralna atmosfera i wejście jedynie za 4 zł, to tylko część jej wielu atutów. Zobacz zdjęcia.

To jest ten moment, aby przyspieszyć realizację postanowień noworocznych. Część z nich rzecz jasna dotyczy poprawy naszej sylwetki. W czasie wakacji chcemy bowiem z dumą pochwalić się swoimi osiągnięciami. Jeżeli tak jak inni planujesz stać się lepszą wersją siebie, odwiedź naszą siłownię. Znajdziesz tam wszystko to, co Ci będzie potrzebne.

Aby ułatwić naszym czytelnikom pierwsze wyjście na siłownię, mamy do wygrania 5 wejściówek na trening. Żeby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: Co motywuje mnie do ruchu?

Na wiadomości czekamy do piątku (21 stycznia), do godziny 12:00. Odpowiedzi przesyłać prosimy na adres konkurs@portel.pl, w tytule wpisując "Siłownia". Autorzy najciekawszych odpowiedzi otrzymają wejściówkę na siłownię.

UWAGA! W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

