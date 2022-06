Wygraj wejściówkę na wydarzenie tylko dla kobiet

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza 11 czerwca o godz. 19.00 do dużej sali Kina Światowid na niezwykle zabawne show, które opowiada o wszystkim co facet chce by kobieta o nim wiedziała, ale nie wie jak jej to powiedzieć. Wyjątkowy wieczór wyłącznie dla Pań! Dla naszych Czytelniczek mamy do wygrania podwójną wejściówkę na te wydarzenie.

Instrukcja Obsługi Faceta? to interaktywny, pełen humoru seans typu One Man Show tylko dla kobiet. Grzegorz Kordek w kobiecym stylu, w lekki i dowcipny sposób opowiada o facetach oraz odpowiada na trudne codzienne pytania dotyczące, mężczyzn. Więcej o wydarzeniu pisaliśmy w tym artykule. Dla naszych Czytelniczek mamy do wygrania podwójną wejściówkę na te wydarzenie! Aby wziąć udział w konkursie należy opisać swój idealny „babski” wieczór. Na wiadomości czekamy do środy (8 czerwca), do godziny 12:00. Odpowiedzi przesyłać prosimy na adres konkurs@portel.pl, w tytule wpisując „instrukcja”. Autorka najciekawszej odpowiedzi wygra podwójną wejściówkę na show. UWAGA! W treści maila należy zamieścić swoje imię i nazwisko oraz zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel. *** 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

red.