Wyjątkowe show tylko dla kobiet

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza 11 czerwca o godz. 19.00 do dużej sali Kina Światowid na niezwykle zabawne show, które opowiada o wszystkim co facet chce by kobieta o nim wiedziała, ale nie wie jak jej to powiedzieć. Wyjątkowy wieczór wyłącznie dla Pań! Gwarancja udanego „babskiego” wieczoru z facetem, który wie co mówi i nie zawaha się zdradzić wszystkich męskich tajemnic. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu „Być kobietą!”.

Instrukcja Obsługi Faceta? to interaktywny, pełen humoru seans typu One Man Show tylko dla kobiet.

Grzegorz Kordek w kobiecym stylu, w lekki i dowcipny sposób opowiada o facetach oraz odpowiada na trudne codzienne pytania dotyczące, mężczyzn.

Czy zastanawiałaś się kiedyś dlaczego coś co jest oczywiste dla Twojej przyjaciółki, nijak nie da się wytłumaczyć Twojemu mężczyźnie? Lejdis Odkryjecie sekret, który sprawia, że każdy mężczyzna z przyjemnością będzie zaspokajał Twoje potrzeby i spełniał prośby nawet zanim je wypowiesz. Poznasz kod by rozszyfrowywać męski język oraz prawdziwe i utajone ich potrzeby.

Panowie Pytacie „Co zrobić by Kobieta którą kocham w końcu była zadowolona?” (masz wrażenie że już wszytko zrobiłeś). Odpowiedź jest prosta. One chcą byś to Ty był szczęśliwy, odnosił sukcesy i był głową rodziny. Pozwól by od eksperta dowiedziała się co ma zrobić by Cię uszczęśliwić.

Przyszedł czas by Kobiety były szczęśliwe, zadowolone i uśmiechnięte!

„Oh, gdyby ktoś mi to wyjaśnił wcześniej?”, „Tego powinno się nauczać w szkole”, „Takie staże powinny być finansowane z ubezpieczenia socjalnego”, „Powinno się robić obowiązkowe kursy tego typu przed zawarciem małżeństwa”, „Znam już sposób na mojego faceta” tego typu komentarze pojawiają wśród widzów po seansie. W oparciu o wiedzę przekazaną osobiście Grzegorzowi przez Johna Gray’a, autora wydanego w ponad 40 krajach bestsellera „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus” oraz Anne Moir autorki bestsellera „Płeć mózgu” powstała ta zabawna forma przekazywania wiedzy.

Grzegorz Kordek - prawdopodobnie jedyny mężczyzną, który rozumie kobiety. Znany w Polsce jako wiodący ekspert w zakresie Psychologii Płci. Specjalista dziedzinie relacji międzyludzkich i rozwoju osobistego. Mówca motywacyjny szczególnie ciepło odbierany przez kobiety. Od ponad 10 lat, prelegent na publicznych i prywatnych seminariach i wykładach. Na jego seminariach i wykładach w ciągu ostatnich 8 lat było ponad 200 000 osób Z jego opinii korzystają największe polskie telewizje, rozgłośnie radiowe. Szczególnie ceniony za to że w prosty sposób tłumaczy to, co skomplikowane Coach, trener, ekspert komunikacji międzypłciowej, doradca ds. komunikacji w biznesie. W pracy trenerskiej zawsze pokazuje kontekst praktycznego wykorzystania prezentowanych strategii, taktyk i metod.

Styl Grzegorza łączy wielką energię z błyskotliwym poczuciem humoru, ale przede wszystkim przekazuje bardzo konkretnie skomplikowaną wiedzę w prosty wręcz samo przyswajalny sposób. Współpracuje miedzy innymi z Johnem Grayem autorem bestsellera “Mężczyźni są z Marsa Kobiety z Wenus” z Anne Moir autorka bestsellera “Płeć Mózgu”. Posiadane bogate doświadczenie wspiera rzetelną wiedzą i wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi. Jest prezesem Instytutu Psychologii Płci, członkiem i założycielem Izby Coachingu oraz Stowarzyszenia Coachingu w Polsce.

Występ odbędzie się w ramach cyklu wydarzeń „Być kobietą”. W programie m.in. wykłady, warsztaty, szkolenia oraz wernisaż fotografii. Różnorodną tematykę i formy prezentacji łączy wspólny mianownik – kobieta. Zapraszamy kobiety, które szukają inspiracji, dróg rozwoju, ale przede wszystkim chcą ciekawie spędzić czas i poznać inne aktywne kobiety. Pełny program dostępny jest na stronie CSE „Światowid” w Elblągu.

Bilety na show można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30. W soboty i niedzielę od 11.30 do 20.30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” (płatność kartą) w godz. 8.00-21.00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 59.