Zagłosuj na parę, która spędzi walentynki w Hotelu Srebrny Dzwon

Czytelnicy opowiedzieli nam swoje romantyczne historie. Teraz pora na głosowanie. Przedstawiamy trzy pary, których historia najbardziej nas urzekła.

Historia pary nr 1 rozpoczęła się w 2003 roku. "Poznaliśmy się w pracy - pracowałem w firmie, która świadczyła usługi informatyczne dla firmy, w której pracowała Kasia. Otrzymałem zgłoszenie, że coś się dzieje z myszą od komputera, więc wchodząc do pomieszczenia, w którym pracowała wraz z kilkunastoma mężczyznami oznajmiłem, że "przyszedłem do tej Pani naprawić jej myszkę" po czym udałem się pod jej biurko, a w całym biurze rozległ się bardzo głośny śmiech. Tak to się zaczęło... [...] Za nami wiele lat i wspólnie spędzonych chwil, jednak już razem, w szczęściu i miłości. Teraz wiem, i czuję, że w końcu jest przy mnie osoba, której szukałem całe życie, i z którą pragnę zestarzeć się, spacerować o zachodzie słońca nad morzem, przytulać się przy ognisku, cieszyć się życiem, którego jeszcze wiele przed nami [...]."

Para nr 2 poznała się 18 lat temu. "Pierwszy rok studiów, pierwsze spotkanie rocznika na auli. Mój mąż wszedł spóźniony. Siedziała obok mnie nowa koleżanka z roku. Gdy go zobaczyłam, od razu jej powiedziałam, że muszę go poderwać. :) Po dwóch tygodniach udało mi się mu wcisnąć mój numer telefonu, gdyż był bardzo nieśmiały. Pierwsza randka... i tak zostało do dziś, tylko dołączyło do nas dwóch synów i pies. :)"

Para nr 3 poznała się dwa lata temu w gabinecie stomatologicznym. "Ja jestem asystentką a Darek był pacjentem. Teraz jesteśmy już zaręczeni. Jesteśmy żywym przykładem na to, że miłość może znaleźć nas wszędzie. :) W naszym związku dużo bardzo się uśmiechamy co widać na zdjęciach..."

Prosimy o głosowanie na parę, która para spędzi romantyczny czas w Hotelu Srebrny Dzwon w Kadynach. Czeka na nią:

- Romantyczna kolacja przy świecach z kieliszkiem wina

- Relaksacyjny Masaż firmowy „Silver Bell” w pokoju dla dwojga

- Godzinne wejście do świata saun (fińska, infrared, łaźnia parowa) dla dwóch osób

- Godzinne wejście na basen z hydromasażami i jacuzzi dla dwóch osób

Rozstrzygnięcie konkursu 13 lutego, ogłoszenie wyników oczywiście w Walentynki.

***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

--- autopromocja ---