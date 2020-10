Dobowy rekord zakażeń w Elblągu (aktualizacja)

Aż 34 nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem odnotowano dzisiaj w Elblągu. To nowy dobowy rekord. W kraju dzisiaj przybyło ponad 6 tysięcy zakażonych.

W województwie warmińsko-mazurskim dzisiaj odnotowano 196 nowych potwierdzonych zakażeń, zmarło sześć osób w wieku 65-89 lat, wszystkie miały choroby współistniejące. Wyzdrowiało 50 osób.

Najwięcej zachorowań odnotowano w Olsztynie – 36 i w Elblągu – 34. W powiecie elbląskim są trzy nowe zakażenia, podobnie w powiecie braniewskim. Nowym ogniskiem, o czym już informowaliśmy, jest Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu, gdzie zakażonych jest 16 osób. Kwarantanna w seminarium potrwa do 21 października. Obecnie w Elblągu „czynnie” zakażone – jak wynika ze statystyk Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego - są 103 osoby, w powiecie elbląskim – 28, w braniewskim – 43. Na kwarantannie przebywa łącznie w tych trzech powiatach około tysiąca osób, tylko w Elblągu to prawie 600 osób.

Dzisiaj w całym kraju stwierdzono 6526 nowych przypadków zakażeń, najwięcej (prawie 1200) w Mazowieckiem, zmarło 116 osób, w tym 105, które miały choroby współistniejące.

Aktualizacja z godz. 12.50: Przypadki zakażeń zdarzają się też w elbląskich szkołach. W Szkole Podstawowej nr 1 zakażony jest nauczyciel języka obcego, uczniowie z grup, które uczył przeszli na nauczanie zdalne. W Zespole Szkół Zawodowych pozytywny wynik testu ma jeden z uczniów, jego klasa przeszła również na nauczanie zdalne. - W Szkole Podstawowej nr 16 jest podejrzenie zakażenia u jednej z nauczycielek. Dzisiaj jest wykonywany test, jeśli wynik będzie dodatni, uczniowie również przejdą na nauczanie zdalne - informuje w odpowiedzi na nasze pytania Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. - Jesteśmy w stałym kontakcie z sanepidem i na bieżąco reagujemy. We wszystkich szkołach są zamontowane bezdotykowe urządzenia do dezynfekcji, przekazane są maseczki i płyny do dezynfekcji. Przekazane zostały również środki na zakup do każdej placówki oświatowej ozonatorów.