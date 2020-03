Dyrektor szpitala i wiceprezydent apelują: Przestrzegajmy zasad

- Najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy wszyscy razem dbali o przestrzeganie zasad, żebyśmy się nie zakażali. To będzie dla szpitala najważniejsze – mówił dr Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu podczas dzisiejszego czatu z mieszkańcami Elbląga. Wraz z wiceprezydentem Michałem Missanem przekazali najważniejsze informacje na temat koronawirusa.

Dziś (20 marca) na kanale Miasto Elbląg na Facebooku na pytania mieszkańców Elbląga dotyczących koronawirusa i sytuacji medycznej w mieście odpowiadali wiceprezydent Michał Missan i dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu dr Mirosław Gorbaczewski. W elbląskim szpitalu na razie nie ma chorych na koronawirusa.

Co robić w przypadku podejrzenia zarażenia?

- Przede wszystkim muszą być objawy, które świadczą o chorobie: wysoka gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza, suchy kaszel oraz duszność, trudności z oddychaniem. W takim przypadku w pierwszej kolejności dzwonimy do Sanepidu, który nas poinformuje o dalszym postępowaniu. Jeżeli mamy taką możliwość, to indywidualnym transportem udajemy się do najbliższego szpitala zakaźnego, w naszym przypadku jest to szpital przy ul. Żeromskiego – wyjaśniał dr Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu.

Jak przebiega kwarantanna?

- Kwarantanna co do zasady trwa 14 dni, jest to okres, w którym wirus się intubuje w organizmie. Każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie przez inspektorów sanitarnych. W zasadzie są dwa przypadki, kiedy można zakończyć kwarantannę: minęło 14 dni lub u osoby, z którą mieliśmy kontakt wykluczono koronawirusa - mówił Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.

- Pracownicy służby zdrowia mogą mieć wykonywane badania już po siedmiu dniach, gdyż najczęściej wirus się wykluwa pomiędzy piątym a siódmym dniem. Jeżeli test jest ujemny, to często po dwóch dniach wykonujemy test potwierdzający i wtedy można kwarantannę skończyć w przypadku pracowników służby zdrowia – uzupełnił dr Mirosław Gorbaczewski. - Kwarantanna jest wykonywana generalnie w przypadku osób zdrowych. Powinni oni przebywać samemu, aby nie narażać innych osób. W przypadku, gdy wiemy, że pacjent jest chory, to takie chore osoby możemy izolować w grupach.

Gdzie mieszkańcy mogą kupić maseczki?

- Co do zasady, to powinny być one dostępne w aptekach, ale dochodzą do nas sygnały o braku dostępności. Na potrzeby urzędu i mieszkańców staramy się pozyskać je z Agencji Rezerw Materiałowych. Niezależnie od tego próbujemy zorganizować szycie maseczek na potrzeby mieszkańców i jednostek podległych urzędowi – mówił Michał Missan.

- Pacjenci, którzy się zgłaszają do Szpitala Miejskiego otrzymują maseczki chirurgiczne po to, żeby np. na kogoś nie kichnąć. Jeżeli jednak takie maseczki zawilgotnieją, to już nie spełniają swojej roli. Personel medyczny wyposażony jest w maseczki FFP3 – dodał dyrektor Szpitala Miejskiego.

Czy szpital otrzymał pomoc rządową?

- Nasz szpital jest w stanie podwyższonej gotowości od 4 marca. Nie mogę powiedzieć, że nic nie dostaliśmy, na te pierwsze dni jesteśmy przygotowani. Do tej pory nie mamy jeszcze żadnego pacjenta i takie większe rezerwy zostały uruchomione wówczas, kiedy trafią do nas pierwsi pacjenci – wyjaśniał dr Mirosław Gorbaczewski.

W jaki sposób mieszkańcy Elbląga mogą pomóc Szpitalowi Miejskiemu?

- Już wielu mieszkańców i firm z naszego regionu stara się nam pomagać. Otrzymujemy darmową żywność, niektórzy wspierają nas również środkami finansowymi. Tych działań jest bardzo wiele, za co serdecznie dziękujemy. Ale najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy wszyscy razem dbali o przestrzeganie zasad, żebyśmy się nie zakażali. To będzie dla szpitala najważniejsze. Zależałoby nam też, żeby żadna z osób nie ukrywała swojego zachorowania lub kontaktu z osobą chorą – mówił dyrektor Szpitala Miejskiego.

- Mówmy prawdę dyspozytorom medycznym, zespołom ratownictwa medycznego i podczas wywiadu lekarskiego. Podkreślam, bo to bardzo istotne – dodał Michał Missan.

Trudności z otrzymaniem świadczeń medycznych

- W przypadku stomatologów nie było też łatwo przed epidemią. Mamy informację z Narodowego Funduszu Zdrowia, że trudności ze znalezieniem stomatologów, którzy chcieliby prowadzić taką usługę były też przed epidemią. Jeśli mogę coś podpowiedzieć, to należy szukać kontaktu do gabinetów prywatnych – mówił Michał Missan.

- Wstrzymaliśmy wykonywanie zabiegów planowych. Oszczędzamy krew na na stany nagłe i zagrożenia życia. Przez krew nie można się zarazić, więc osoby zdrowe mogą się nadal zgłaszać do stacji krwiodawstwa – dodał Mirosław Gorbaczewski.