Elbląski krajobraz szczepień

W rozgłośniach radiowych znane głosy zachęcają do szczepień, w mieście widzimy bilbordy Narodowego Programu Szczepień „Ostatnia prosta” z równie znanymi twarzami, o rejestrowanie się na szczepienie apelują także rządzący. Jak na te zachęty odpowiadają elblążanie? Zobacz zdjęcia.

Z danych ministerialnych wynika, że w Elblągu zaszczepiono już prawie 84 tys. osób, w pełni zaszczepione są niemal 32 tys. W ciągu ponad 5 miesięcy niespełna 30 tys. osób przyjęło szczepienia w punktach przy Szpitalu Miejskim i prowadzonym przez szpital Punkcie Szczepień Masowych przy al. Grunwaldzkiej.

Alina Owczarek, koordynator szczepień z ramienia Szpitala Miejskiego, podkreśla, że jednym z problemów związanych z działalnością punktów jest obecnie celowe blokowanie terminów na szczepienie.

- Ludzie celowo nie przychodzą na swoje terminy i błędnie wypisują telefony kontaktowe, wykryliśmy kilka takich przypadków – tłumaczy. Działania „antyszczepionkowców” rodzą konieczność przenoszenia osób, które rzeczywiście chcą się zaszczepić, na inne, wcześniejsze terminy. - Przyspieszamy m. in. drugie dawki Pfizera, obecnie już po 3 tygodniach można przyjąć jego drugą dawkę. Konieczność takiego przenoszenia szczepień to duża praca, na szczęście nie syzyfowa – zaznacza. Przenoszenie terminów w takich sytuacjach jest o tyle istotne, że zapobiega zmarnowaniu szczepionek.

Gdy odwiedziliśmy Punkt Szczepień Masowych pod koniec minionego tygodnia, w okolicach południa może nie było tam tłumów, ale jednak dość pokaźna grupa osób. Dało się dostrzec także rodziców z dziećmi w wieku 12-15 lat, których rejestrację na szczepienie uruchomiono niedawno (w tym wieku na szczepienie trzeba przyjść z opiekunem, od 16 roku życia wystarczy już sam jego podpis). Mimo wszystko można mówić o stopniowym spadku zainteresowania szczepieniami w mieście.

Punkt Szczepień Masowych. Fot. Michał Skroboszewski

- Zauważamy spadek liczby chętnych, kto się miał zaszczepić, już się zaszczepił – mówi Alina Owczarek. - Z dnia na dzień przybywa jednak osób z tych najmłodszych roczników, choć w samym dniu uruchomienia szczepień dla nich nie było widać wielkiego wzrostu zainteresowania. Jednak to jest jeszcze młodzież szkolna, ma lekcje, możliwe, że gdy zaczną się wakacje, to jej przybędzie.

Koordynator szczepień przyznaje, że w Elblągu trudno mówić np. o przewadze zainteresowania szczepieniami wśród kobiet czy mężczyzn.

- Nie robimy takich wyliczeń, ale gdy spojrzeć na terminarze i na ludzi w poczekalni, to jest to raczej pół na pół.

A jak wygląda obraz szczepień w Elblągu pod względem różnych grup wiekowych?

- Początkowo sądziliśmy, że największe zainteresowanie będzie wśród najstarszych, a wielu z nich dziś nie jest jeszcze zaszczepionych – mówi Alina Owczarek. Dodaje, że młodsi, przychodząc obecnie na szczepienia, wydają się kierować raczej możliwościami wyjazdu na wakacje, niekoniecznie obawą o zdrowie. Szczegółowe dane dotyczące zainteresowania szczepieniami w Elblągu wśród poszczególnych grup wiekowych nie są jeszcze opracowane.

Warto też zaznaczyć, że w punkcie przy Grunwaldzkiej będzie wkrótce dostępna w ograniczonej ilości szczepionka Johnson & Johnson, ta „jednodawkowa”. Alina Owczarek zachęca do pytania na miejscu lub telefonowania do Punktu Szczepień Masowych zainteresowanych tą szczepionką. Zaprasza też wszystkich, którzy się nie zaszczepili, by to zrobili, bo przed zeszłorocznymi wakacjami "pandemia też jakby zelżała".

- To „jakby” powinno nam dać do myślenia – mówi. - Gdy wracają chłodniejsze dni, znowu zaczynamy się zarażać, a chyba nie chcemy powrotu do tego, co działo się jeszcze niedawno. Warto, by zaszczepili się również ozdrowieńcy, bo po chorobie przeciwciała mamy znacznie krócej niż po szczepieniu – podkreśla.

Zaczęliśmy od liczb i liczbami skończymy. Według aktualnych (15 czerwca) danych Ministerstwa Zdrowia w powiecie elbląskim wykonano ponad 23 473 szczepienia, w pełni zaszczepiono 8393 osoby. W całym województwie warmińsko-mazurskim przeprowadzono 816 384 szczepienia, w pełni zaszczepiono 303 417 osób.

W kraju przeprowadzono niecałe 25 milionów szczepień, po drugiej dawce jest ponad 9 mln osób. W Polsce zarejestrowano niecałe 11 tys. niepożądanych odczynów poszczepiennych (według danych z 13 czerwca na stronie rządowej, ponad 9 tys. miało łagodną postać). Zutylizowanych zostało ponad 25 tys. dawek szczepionki.