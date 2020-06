Jak żyjesz w trakcie pandemii?

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego informują o badaniu naukowym „Ty i Twój dom w czasie epidemii koronawirusa”. - Zależy nam szczególnie na udziale osób w wieku średnim oraz osób starszych, dla których epidemia COVID-19 wiązała się z traumą i szczególnym zagrożeniem życia – podkreślają.

Badaniem współkieruje dr Marcin Welenc z Uniwersytetu Gdańskiego. - Pochodzę z Elbląga, dlatego zależy mi, by głos mojego miasta był w tym badaniu reprezentowany – podkreśla pracownik Wydziału Nauk Społecznych UG.

Na czym ma polegać ta naukowa inicjatywa i jaki jest jej cel?

- Badacze z Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają do podzielenia się doświadczeniem życia w czasie pandemii COVID-19. Zależy nam, by czas domowej izolacji nie został zapomniany. Państwa emocje, spostrzeżenia i refleksje powinny stać się częścią społecznej pamięci o tym trudnym momencie w naszym życiu. Być może zbiorowe doświadczenie przetrwania pandemii okaże się pomocne w sytuacji powtórnej fali zakażeń. Bardzo nam zależy na szczególnym udziale osób wieku średnim (40-60 letnich) oraz osób starszych, dla których epidemia COVID-19 wiązała się z traumą i szczególnym zagrożeniem życia. Zależy nam, by ich doświadczenia były utrwalone w zbiorowej pamięci – informują naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego.

- Ankieta jest anonimowa – zaznacza dr Marcin Welenc. - Zawiera 38 zagadnień, w których pytamy Państwa o życie w czasie epidemii koronawirusa. Czasami wystarczy wybrać odpowiedź, która jest najbliższa Państwa przekonaniom, czasami prosimy o wpisanie własnych opinii i spostrzeżeń.

Marcin Welenc podkreśla, że pandemia zaskoczyła wszystkich, jednak podejście do niej i ludzkie zachowania w obliczu tej sytuacji są różne. - Każdy nadaje tej pandemii inne znaczenia, pojawiają się też niepokojące głosy, czy ta pandemia istnieje, czy nie? Stąd pomysł, by te chwile zarejestrować i przeprowadzić badania – zaznacza. - Jeśli chodzi o osoby do 30-40 roku życia nie ma już problemu, bo mamy wystarczającą grupę, brakuje raczej wypowiedzi osób powyżej 60 roku życia. Ta praca zaowocuje zapewne artykułem naukowym lub książką.

Link do ankiety jest tutaj.