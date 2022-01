Kilkanaście przypadków omikronu w Elblągu

- Jak wynika z wywiadów przeprowadzonych przez nas wśród osób zakażonych, do Elbląga i powiatu elbląskiego omikron dotarł z Wielkiej Brytanii. Obecnie są to już zakażenia wtórne - mówi Marek Jarosz, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu. Dotychczas w mieście stwierdzono kilkanaście przypadków omikronu.

Jak podkreśla dyrektor Marek Jarosz, zakażeń wariantem omikron w Elblągu i powiecie elbląskim może być jednak znacznie więcej. - Potwierdzonych laboratoryjnie przypadków mamy kilkanaście. Trzeba jednak podkreślić, że nie u wszystkich osób zakażonych koronawirusem wykonuje się badania w kierunku oznaczenia jego wariantu. Robi się to wyrywkowo. Takiej diagnostyki nie przeprowadzają laboratoria w Elblągu, próbki wysyłamy najczęściej do Gdańska i Olsztyna - mówi Marek Jarosz.

Omikron to mutacja koronawirusa, którą po raz pierwszy wykryto w południowej Afryce. W połowie grudnia ubiegłego roku dotarła do Polski.

Pod koniec ubiegłego tygodnia resort zdrowia podał, że w Polsce wykrytych zostało 328 przypadków wirusa w wersji omikron. Najwięcej przypadków tego wariantu występuje w województwach pomorskim i mazowieckim. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, chociaż omikron powoduje objawy mniej groźne niż wariant delta, pozostaje wirusem bardzo niebezpiecznym, zwłaszcza dla osób niezaszczepionych

We wtorek, 18 stycznia, resort zdrowia poinformował o 19 652 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, 741 mamy ich w województwie warmińsko-mazurskim. Z powodu COVID-19 zmarło ostatniej doby w Polsce 109 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 268 osób. Elblągu mamy we wtorek 44 nowe zakażenia SARS-COV-2, w powiecie elbląskim 4. Ostatniej doby zmarł na COVID jeden mieszkaniec Elbląga.