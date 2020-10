Koronawirus. Kolejne zakażenia w mieście, wójt w Markusach z wynikiem dodatnim (aktualizacja)

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki poinformował dziś (17 października) o kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem. W Elblągu jest ich 14, w powiecie 2. Zakażona jest także wójt gminy Markusy. Tymczasem Polsce padł kolejny rekord zakażeń: 9622 przypadków.

Ministerstwo Zdrowia podało dziś, że z powodu kornawirusa zmarło 6 osób, a 78 osób z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Jedną z nich jest 65-letnia pacjetntka szpitala w Elblągu, mieszkanka powiatu lidzbarskiego. Wczoraj (16 października) informowaliśmy o smierci 48-letniego pacjenta Szpitala Miejskiego w Elblągu. Nie jest on jednak włączony do statystyk urzędu, z których korzystamy na naszej stronie. Jak poinformował nas Krzysztof Guzek, rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego, w tej chwili urząd nie ma jeszcze potwierdzenia, czy przyczyną śmierci mężczyzny był koronawirus. Według informacji uzyskanych przez naszą redakcję, zmarły mężczyzna chorował na COVID-19.

Krzysztof Guzek Odniósł się też do zarzutów, jakoby w Olsztynie nie leczyło się pacjentów z COVID-19.

- Pojawiają się opinie, że w Olsztynie nie leczy się koronawirusa. W Olsztynie są trzy szpitale, w których są łózka "covidowe", w tym szpital dziecięcy. Jeżeli chodzi o dzieci to jest to jedyna tego typu placówka w województwie. W stolicy województwa są również łóżka "covidowe" w Szpitalu Miejskim i w pulmunologicznym - podkreślił rzecznik wojewody. Zaznaczył jednocześnie, że Ostróda jest w naszym regionie szpitalem koordynującym, jako najlepszym do tego celu, a w drugiej kolejności pacjentów z koronawirusem leczy się w Elblągu. - Pisz i Giżycko też mają oddziały zakaźne z łózkami "covidowymi" - podkreślił Krzysztof Guzek

Otrzymaliśmy też dziś informację, że zakażona koronawirusem jest wójt gminy Markusy. Udało nam się potwierdzić tę wiadomość u Marka Jarosza, dyrektora elbląskiego Sanepidu.

Przypominamy, że choć w Szpitalu Miejskim dotychczas zmarło kilka osób zakażonych koronawirusem, nie są jednak wykazywane w statystykach, które codziennie podajemy pod winietą portEl.pl, ponieważ byli to mieszkańcy innych powiatów. Stąd są ujęci w danych z tamtych rejonów.

Od dziś (17 października) w całym kraju obowiązują kolejne obostrzenia. Więcej na ten temat tutaj.