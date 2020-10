Koronawirus nie oszczędził Sanepidu, trudna sytuacja w domu dziecka (aktualizacja)

Dzisiaj dobowy wskaźnik zakażeń koronawirusem przekroczył w Polsce 20 tysięcy. W Elblągu przybyło 50 przypadków zakażeń, nowym ogniskiem – jak podają służby prasowe wojewody – jest...Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu. Trudna sytuacja panuje także w domu dziecka.

Epidemia nabiera niestety rozpędu. Dzisiaj po raz pierwszy Ministerstwo Zdrowia odnotowało ponad 20 tysięcy nowych przypadków zakażeń w kraju w ciągu doby, zmarło 301 osób. Najwięcej nowych zakażeń jest w województwie wielkopolskim (ponad 2,6 tys.), mazowieckim (2,2 tys.) i śląskim (prawie 2 tys.). W Warmińsko-Mazurskiem przypadków jest 525 i to też nowy dobowy rekord. Zmarło pięciu kolejnych pacjentów w wieku od 63 do 88 lat (w szpitalu w Ostródzie i Olsztynie), którzy mieli choroby współistniejące.

Nowymi ogniskami zakażeń w regionie jest m.in. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu, gdzie wynik pozytywny testu ma 12 osób. - Zakażeni wchodzą w izolację. Obowiązki przejmuje druga grupa pracowników. Stacja podzielona jest na dwie grupy, które nie stykają się ze sobą. Pracują rotacyjnie - poinformował nas Krzysztof Guzek, rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego.

Do elbląskiego Sanepidu mimo wielu prób nie udało nam się dodzwonić, a obecna sytuacja z pewnością jeszcze bardziej utrudni działalność tej instytucji w dobie pandemii.

- Wzmocnienie kadrowe idzie z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - dodał Krzysztof Guzek.

Próbujemy uzyskać bardziej szczegółowe odpowiedzi na nasze pytania w sprawie pomocy elbląskiej placówce w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

W Elblągu jest dzisiaj 50 nowych zakażeń, w powiecie elbląskim – 13. Wśród gronie ozdrowieńców przybyło dwóch elblążan. W sumie zakażonych w Elblągu jest ponad 440 osób, w powiecie elbląskim ponad 150. Na kwarantannie przebywa w mieście ponad 1600 osób, w powiecie – ponad 500. W Szpitalu Miejskim przebywa obecnie 53 pacjentów, w tym 21 na oddziale zakaźnym, 20 na oddziale chorób płuc, 4 na oddziale ginekologiczno – położniczym oraz 8 na oddziałach intensywnej terapii. Większość z nich to mieszkańcy innych miejscowości.

Aktualizacja: Trudna sytuacja panuje w elbląskim domu dziecka przy ul. Chrobrego. - Jest tam obecnie 50 osób, które są w izolacji, z czego 15 osób jest zakażonych - informuje Michał Missan, wiceprezydent Elbląga. - Bardzo odpowiedzialnie zachowuje się wychowawcy i pani dyrektor, za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni. Pozostaje 24 godziny na dobę ze swoimi wychowankami. Jest to trudna sytuacja także dla ich rodzin.

Dzieci w placówce mają zabezpieczone zapasy żywności i środków higienicznych. - Wiadomo, że brakuje im pewnej swobody np. pójścia do miasta, czy kontaktu z innymi rówieśnikami. Dlatego postaramy się umilić im jakoś ten trudny czas i jeśli mają Państwo możliwość i chęć przyłączenia się do nas, to proszę o kontakt z Biurem Prezydenta Miasta pod nr tel. 55 237 47 94 - informuje wiceprezydent Missan.