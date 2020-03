Koronawirus: prezydent wyjaśnia i uspokaja

Wydłużony okres opłacania podatku od nieruchomości i użytkowania wieczystego, komunikacja miejska będzie jeździć – to tylko niektóre tematy poruszone dziś na czacie z prezydentem Elbląga Witoldem Wróblewskim. Prezydent uczulił także na nowy model oszustwa „na dezynfekcję”. Zobacz transmisję z czatu.

Dziś (18 marca) na profilu facebookowym prezydent Elbląga Witold Wróblewski odpowiadał na pytania mieszkańców dotyczące sytuacji w mieście w związku z pandemią koronawirusa. Przytaczamy najciekawsze pytania i odpowiedzi.

- Mimo informacji w mediach młodzież nadal zbiera się np. w parku przy ul. Mickiewicza. Czy są jakieś przepisy na podstawie, których można te grupy rozgonić? - tym pytaniem rozpoczął się czat z prezydentem.

- Docierają do nas zgłoszenia o gromadzeniu się młodzieży w różnych miejscach. Straż Miejska informuje o zagrożeniu koronawirusem i o zakazie zgromadzeń. Apeluję i proszę rodziców, aby w tym okresie bardziej przyjrzeli się temu, jak ich niepełnoletnie dzieci spędzają czas – odpowiedział Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. Szczegóły tutaj

W szpitalu w Elblągu nie ma chorych na koronawirusa

Pierwszym szpitalem w województwie, do którego są zawożeni pacjenci z koronawirusem, jest szpital zakaźny w Ostródzie. Szpital Miejski w Elblągu jest przeznaczony do przyjmowania osób chorych na COVID – 19 w przypadku, gdy w Ostródzie zabraknie miejsc.

- Do dziś nie ma w Szpitalu Miejskim osoby chorej na koronawirusa – uspokajał Witold Wróblewski.

W przypadku, gdy będzie potrzeba zakwaterowania lekarzy, którzy ze względu na swoją pracę nie będą chcieli wracać do domu, miasto umożliwi im zakwaterowanie w bursie przy ul. Pułaskiego.

Urząd Miejski zabezpieczył również pomieszczenia dla osób, które będą musiały być poddane kwarantannie. Z budżetu miasta (z rezerwy celowej) zostanie sfinansowane wyposażenie ochronne. Szczegóły tutaj.

Co dalej z przerwą w szkołach?

- Z komunikatów, które do nas docierają, wiemy, że jest rozważany wariant przedłużenia tej przerwy. Na dziś jeszcze żadne decyzje nie zapadły – mówił Witold Wróblewski. Obecnie zajęcia w szkołach są odwołane do 25 marca.

Komunikacja Miejska będzie jeździć

Na czacie rozważana była też kwestia zawieszenia komunikacji miejskiej. Na razie taka decyzja nie została podjęta. Elbląski ZKM wprowadził jednak kursowanie autobusów i tramwajów wg sobotnich rozkładów jazdy. Zawieszono też sprzedaż biletów w pojazdach. Szczegóły tutaj

- Po przeanalizowaniu sytuacji, która wiąże się z zawieszeniem komunikacji miejskiej, podjęliśmy decyzję o niezamykaniu komunikacji. Ze względu a to, że uczniowie siedzą w domach, nie jest ona tak obciążona, aby było to konieczne. Funkcjonuje ona tak jak w soboty – mówił prezydent Elbląga.

Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej nie jest rozpatrywane. Strefa Płatnego Parkowania będzie funkcjonować nadal.

- W tym przypadku głównym problemem nie jest opłata, tylko zablokowanie miejsc parkingowych. Poprzez pobieranie opłat wymuszamy rotację samochodów na miejscach parkingowych. Gdyby tej opłaty nie było, to zablokowalibyśmy dotychczas istniejące miejsca parkingowe – wyjaśniał Witold Wróblewski.

Pomoc dla przedsiębiorców

- Wydłużamy możliwość wpłat z tytułu użytkowania wieczystego i podatku od nieruchomości o trzy miesiące – wyjaśniał Witold Wróblewski.

W związku z tym wszyscy zainteresowani mogą uiszczać opłaty do końca czerwca. Na razie nie ma też przesłanek do tego, aby ograniczyć zakres miejskich inwestycji.

Oszustwa „na dezynfekcję”

W Elblągu pojawił się nowy rodzaj przestępstw: osoby podające się za służby wypraszają osoby z mieszkań pod pozorem dokonania dezynfekcji. A następnie takie osoby są okradane. Prezydent wyjaśnił, że nie są prowadzone akcje dezynfekcji prywatnych posesji lub mieszkań.

- To jest oszustwo i takie przypadki należy zgłaszać na policję – mówił prezydent Elbląga.

W najbliższy piątek (20 marca) zostanie przeprowadzony podobny czat z wiceprezydentem Elbląga Michałem Missanem oraz dyrektorem Szpitala Miejskiego Mirosławem Gorbaczewskim. Początek o godz. 10. Pytania można zadawać na czacie lub przesłać na adres bpm@umelblag.pl