Koronawirus w Elblągu i powiecie. Zmarła jedna osoba

Resort zdrowia poinformował o nowych danych związanych z epidemią. Na COVID-19 zmarł jeden mieszkaniec powiatu elbląskiego. W Polsce mamy 4 029 nowych zakażeń.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, w Elblągu mamy we wtorek 22 nowe zakażenia koronawirusem, w powiecie elbląskim jest ich 15. Na COVID-19 zmarł jeden mieszkaniec powiatu elbląskiego. W województwie warmińsko-mazurskim odnotowano 491 nowych zakażeń Sars -Cov-2.

W ciągu ostatniej doby zdiagnozowano w Polsce 4 029 nowych przypadków COVID-19. Zmarło 227 osób, z czego 174 pacjentów cierpiało na choroby współistniejące. Łączna liczba zakażonych koronawirusem w kraju to: 1 556 685 / 39 360 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

We wtorek rano Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów potwierdził, że dostawa szczepionki od firmy Moderna będzie opóźniona. Szef KPRM przekazał, że preparat najprawdopodobniej zostanie dowieziony do Polski 11 lutego. Transza będzie też mniejsza niż początkowo zapowiadano. Michał Dworczyk oświadczył, że według nowych zapewnień amerykańskiego koncernu Polska otrzyma obiecaną dostawę w czwartek. - Mamy informację, że dojedzie 11 lutego. Będzie o około 20 tys. dawek mniejsza. Niestety terminy dostaw cały czas pozostawiają wiele do życzenia - stwierdził minister.