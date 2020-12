Koronawirus w Elblągu i powiecie. Zmarło sześciu mieszkańców

O 86 nowych zakażeniach koronawirusem w Elblągu i trzech zmarłych mieszkańcach naszego miasta na COVID-19 (brak chorób współistniejących) poinformowało w sobotę (19.12) Ministerstwo Zdrowia.

Z powodu COVID zmarło również trzech mieszkańców powiatu elbląskiego, dwoje z nich miało inne choroby. W powiecie przybyło 22 nowych zakażonych koronawirusem - poinformował również resort zdrowia. Z danych udostępnionych przez MZ dowiadujemy się, że w sobotę w kraju mamy 11267 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa. Z powodu COVID-19 i chorób współistniejących zmarły łącznie 483 osoby. Obecnie chorzy na COVID-19 zajmują 1695 respiratorów i 18342 łóżka przewidziane dla osób z koronawirusem.

Przypomnijmy, że w czwartek minister zdrowia poinformował o nowych obostrzeniach. Od 28 grudnia znów zostaną zamknięte galerie handlowe. W nich otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe. W sklepach poza galeriami będzie mogła przebywać 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. Wprowadzono też zakaz poruszania się dzieci bez opiekuna w godzinach 8 – 16. Wyjątkiem będą dzieci na półkoloniach. Nie są planowane ograniczenia przemieszczania w okresie świąt Bożego Narodzenia. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z poprzednimi obostrzeniami na wigilię może przyjść maksymalnie 5 gości poza domownikami.

W sylwestra się w tym roku nie pobawimy. Rząd planuje wprowadzenie swoistej godziny policyjnej: 31 grudnia o godzinie 19 ma wejść w życie zakaz przemieszczania się. Ma on obowiązywać do 1 stycznia, do godziny 6.