Koronawirus w elbląskiej podstawówce i zakładzie pracy (aktualizacja)

Dziś (7 października) stwierdzono zakażenie koronawirusem w Szkole Podstawowej nr 16. Pierwsi o sprawie poinformowali nas rodzice, którzy wiadomość o zakażeniu otrzymali za pośrednictwem systemu Librus. Potwierdziliśmy również informacje o zakażeniach w Meblach Wójcik.

- Dziś przyszły wyniki, dosłownie 45 minut temu, przynajmniej część szkoły na pewno będzie wyłączona z zajęć – potwierdził nasze informacje dotyczące szkoły Marek Jarosz, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, z którym rozmawialiśmy o godz. 16. - Będziemy dzwonić do rodziców dzieci, w których uczyła zakażona nauczycielka – dodał. Zaznaczył, że poinformowani o sprawie rodzice powinni pozostać w domach do czasu, gdy Sanepid zbierze dane potrzebne do podjęcia decyzji o kwarantannie. - W ciągu dwóch dni będziemy przekazywać decyzję o kwarantannie. Kwarantanna będzie krótka, bo 4-dniowa – zaznaczył. Wynika to z tego, że ostatni kontakt dzieci z nauczycielką miał miejsce 1 października. - Ta kwarantanna skończy się więc 11-12 października, chyba, że wystąpią u kogoś objawy, wtedy należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym – zaznaczył. Dodał, że szkoła wróci zapewne do normalnego funkcjonowania 12 dnia miesiąca, jeśli nie wystąpią kolejne zakażenia, jednak ta decyzja nie jest jeszcze ostatecznie podjęta. - Procedura jest taka, że to dyrektor szkoły ocenia ryzyko, przesyła mi propozycję dalszej formy nauczania, my wydajemy opinię, a ostateczną decyzję podejmuje organ założycielski – zaznaczył dyrektor elbląskiego Sanepidu.

W sprawie skontaktowaliśmy się również z Januszem Nowakiem, pełniącym obowiązki prezydenta Elbląga.

- Wiem już, że klasy starsze będą miały tzw. dzień dyrektorski, czyli wolny – poinformował nas wiceprezydent. Dodał, że z racji tego, że dzieci z klas 1-3 przebywają w innych przestrzeniach szkoły niż zakażona nauczycielka, przyjdą jutro do szkoły. - Oczywiście szkoła będzie wcześniej zdezynfekowana, tą sprawą zajmuje się Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zaznaczył Janusz Nowak. - Prawdopodobnie klasy od IV wzwyż będą miały do końca tygodnia nauczanie zdalne – stwierdził. Zaznaczył jednak, że ostateczne decyzje co do funkcjonowania szkoły w obecnej sytuacji powinny zostać podjęte jutro.

Dowiedzieliśmy się również, że doszło do zachorowań w Meblach Wójcik. W poniedziałek przebadano ponad 40-osobową grupę pracowników, podobnie dzisiaj. Według informacji, które otrzymaliśmy od dyrektora elbląskiego Sanepidu Marka Jarosza, nie można jednak mówić o masowych zachorowaniach. - Zobaczymy, co przyniosą dzisiejsze badania - zaznaczył dyrektor. Do sprawy zachorowań w zakładach pracy powrócimy.