Koronawirus w regionie. Wojewoda apeluje

W związku z wysoką liczbą zachorowań na COVID-19 i hospitalizacji w województwie warmińsko-mazurskim, gorąco apeluję o przestrzeganie aktualnych ograniczeń. To przede wszystkim znane nam dobrze: dystans, maseczka i dezynfekcja.

Wiem, że wszyscy jesteśmy zmęczeni pandemią, jej skutkami zdrowotnymi, społecznymi i gospodarczymi. Opanowanie tej sytuacji zależy także od naszej postawy. Postarajmy się ograniczyć transmisję wirusa. Chrońmy siebie i nie narażajmy innych.

Apeluję do osób, które mają typowe objawy i podejrzewają u siebie zakażenie, by zgłaszały się do lekarzy rodzinnych i na pobranie wymazu oraz przebywały w izolacji. Proszę o szczelne zasłanianie ust i nosa maseczką.

Z serca dziękuję wszystkim zaangażowanym w walkę z pandemią, m.in. poprzez opiekę nad chorymi i realizację szczepień. Dobrą informacją jest to, że otrzymaliśmy dodatkowy pakiet szczepionek, którymi będą szczepione osoby z grupy 0.

Życzę wszystkim Państwu dużo zdrowia, ale proszę o dyscyplinę społeczną. Bardzo wiele zależy od nas, naszej solidarności i odpowiedzialności. Tylko tak skutecznie zwalczymy pandemię.