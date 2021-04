Obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia

W środę (7.04) minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń.

- Obowiązujące obostrzenia epidemiczne zostaną przedłużone do 18 kwietnia - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski, zaznaczając, że dopiero w perspektywie tygodnia okaże się, jaki wpływ na rozwój trzeciej fali epidemii miały święta. - Cały czas mamy bardzo trudną sytuację w szpitalach - wyjaśnił i podkreślił, że dane o nowych zakażeń z ostatnich dni są "zbyt słabym sygnałem, żeby traktować je optymistycznie".

Od 27 marca do 18 kwietnia obowiązują następujące restrykcje:

- zamknięte centra i galerie handlowe (za wyjątkiem między innymi sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni), - zamknięte sklepy meblowe i budowlane powyżej dwóch tysięcy metrów kwadratowych,

- limity w placówkach handlowych, na targach czy poczcie: 1 osoba na 15 metrów kwadratowych w sklepach do 100 metrów kwadratowych oraz 1 osoba na 20 metrów kwadratowych w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych,

- limity w obiektach kultu religijnego: 1 osoba na 20 metrów kwadratowych przy zachowaniu odległości minimum 1,5 metra oraz obowiązku zakrywania ust i nosa, - zamknięte salony urody, zakłady kosmetyczne oraz fryzjerskie,

- zamknięte przedszkola i żłobki (opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych, czyli między innymi żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej),

- działalność obiektów sportowych ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego, zamknięte między innymi korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe.

Nadal obowiązują restrykcje epidemiczne ogłoszone wcześniej, 17 marca, takie jak:

- nauczanie zdalne dla wszystkich roczników łącznie z klasami I-III szkół podstawowych,

- zamknięte hotele,

- zamknięte teatry, kina, muzea, galerie sztuki, kasyna,

- zamknięte baseny, sauny, solaria.

Adam Niedzielski podkreślił, że w pierwszej kolejności rząd myśli o przywracaniu edukacji.

- To pierwsze kroki w przywracaniu normalności. Mam nadzieję, że jeszcze w kwietniu przedszkola i najmłodsze klasy I-III wrócą do nauczania. Przedszkola w trybie zwykłym, a I-III co najmniej w trybie hybrydowym - powiedział minister.