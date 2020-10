Przybędzie punktów do testowania

W Elblągu jest tylko jeden punkt do testowania mieszkańców na obecność koronawirusa – na terenie Szpitala Miejskiego. W przyszłym tygodniu ma się to zmienić, ma powstać m.in. punkt drive-thru do testowania osób przyjeżdżających autami.

Punkt testowania na obecność koronawirusa jest czynny na terenie Szpitala Miejskiego w godz. 9-13. Badania finansuje NFZ, ale by z nich skorzystać, trzeba mieć skierowanie do lekarza rodzinnego. Skierowań i osób na kwarantannie przybywa, więc często tworzą się tutaj kolejki, a mieszkańcy muszą oczekiwać na swoją kolej „pod chmurką”. - Od niedawna mamy na dziedzińcu szpitala dwa kontenery. W jednym odbywa się testowanie, w drugim można poczekać na swoją kolej, zachowując oczywiście dystans społeczny. Prowadzimy rozmowy z wojskiem na temat ustawienia dodatkowych namiotów do obsługi – informuje Małgorzata Adamowicz, rzecznik prasowy Szpitala Miejskiego w Elblągu. W przyszłym tygodniu kolejki mają się zmniejszyć, bo Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomi drugi punkt testowania w Elblągu. - Powstanie przy ul. 3 Maja. Szczegóły odnoście harmonogramu pracy punktu będę mogła przekazać w najbliższy poniedziałek. Oprócz tego w planach jest także rozstawienie dużego namiotu wymazowego przez Wojska Obrony Terytorialnej – informuje z kolei Magdalena Mil, rzecznik prasowy NFZ w Olsztynie. - Planujemy uruchomienie w Elblągu punktu drive-thru do testowania osób przyjeżdżających samochodami. Dopracowujemy obecnie szczegóły tego przedsięwzięcia. Takie punkty w kilku miastach regionu będą funkcjonować w godz. 10-14 – dodaje Paulina Kucińska, rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich struktur Wojsk Obrony Terytorialnej. Do pomocy w dobie pandemii skierowanych jest obecnie ponad 50 żołnierzy braniewskiego batalionu WOT. - W gotowości do działania pozostaje kolejnych 60, którzy kierowani będą m.in. do pracy w grupach dekontaminacyjnych, Mobilnych Zespołach Monitoringu Kwarantanny oraz grupach wymazowych typu "drive thru” - informuje ppor. Anna Szczepańska, ekspert ds. komunikacji 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie. - Żołnierze 43blp realizują szereg zadań w celu przeciwdziałania i łagodzenia skutków epidemii w naszym regionie. Wśród nich można wymienić: wsparcie służb medycznych w szpitalach, wsparcie policji przy monitoringu osób przebywających na kwarantannie, pobieranie wymazów, wsparcie kombatantów i osób starszych przebywających. Obecnie terytorialsi wspierają szpitale i tworzone przy nich punkty wymazowe w Elblągu, Pasłęku, Lidzbarku Warmińskim, Bartoszycach, Kętrzynie oraz Przychodnię Specjalistyczną w Braniewie. - Wspieramy także Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu i Pasłęku. Z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, żołnierze dowożą także ciepłe posiłki kombatantom - dodaje ppor. Anna Szczepańska.

