Przychodnie zdrowia apelują. Korzystajcie z teleporad

Reklama

- Przychodnie pracują w systemie teleporad, w każdej placówce zwiększono liczbę telefonów. Nie wszyscy pacjenci o tym wiedzą, dlatego prosimy o stworzenie zbiorowego artykułu ze wszystkimi numerami telefonów do przychodni - zadzwonił do nas jeden z pracowników recepcji w przychodni przy ul. Myliusa. Apelujemy do pozostałych przychodni zdrowia o przesyłanie informacji o teleporadach. Umieścimy je w tym artykule.

Pomysł na zbiorcze zestawienie telefonów do przychodni wyszedł od pracowników przychodni Duży Medyk z ul. Myliusa. I od niej zaczynamy naszą listę. Prosimy pozostałe przychodnie o nadsyłanie informacji na adres redakcja@portEl.pl z tematem "przychodnia" w mailu. Prosimy o podanie nazwy, adresu i numerów telefonów do przychodni, podobnie jak to uczyniła przychodnia Duży Medyk. To ułatwi pracę lekarzom i innym osobom zatrudnionym w przychodniach, oszczędzi czas i nerwy elblążanom. Duży Medyk, ul. Myliusa Rejestracja:

55 232 25 65

55 232 25 81

695 591 182 po receptę na leki:

518 924 470 Po wykonaniu telefonu do rejestracji pielęgniarka podaje numer do lekarza lub z nim łączy. Czekamy na kolejne przychodnie

red.