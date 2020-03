PWSZ zawiesza zajęcia, przekłada Turbinalia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, zgodnie z decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego, zawiesza na okres 12-25 marca zajęcia dydaktyczne. Rektor podjął również decyzję o odwołaniu imprez, planowanych przez szkołę do końca lipca.

Rektor PWSZ prof. Zbigniew Walczyk powołał już 10 marca na uczelni podzespół kryzysowy ds. zagrożeń epidemiologicznych, w którego skład weszło sześć osób. Zdecydował również o odwołaniu wszelkich konferencji, imprez i wydarzeń organizowanych przez uczelnię do 31 lipca 2020 r. (mają zostać przełożone na jesień), wstrzymał do odwołania udział pracowników i studentów PWSZ w konferencjach, warsztatach, a wszyscy, którzy wrócą z wyjazdów zagranicznych będą poddawani kwarantannie.

- Pracownik lub student Uczelni, w przypadku podejrzenia o zarażeniu się wirusem SARSCov-2, zobowiązany jest poinformować Uczelnię o hospitalizacji, obserwacji sanitarnej bądź poddaniu kwarantannie – czytamy w zarządzeniu rektora PWSZ z 10 marca.

Uczelnia, zgodnie z decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego, zawiesiła na okres 12-25 marca zajęcia dydaktyczne. Jej władze apelują do studentów i pracowników, by ograniczyli do minimum udział w publicznych wydarzeniach. „Przypomina się, że w przypadku podejrzenia zakażenia się koronawirusem należy skontaktować się z właściwą wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub udać się w do właściwego miejscowo oddziału zakaźnego (ale nie na szpitalny oddział ratunkowy SOR i nie do lekarza rodzinnego) – czytamy w apelu PWSZ.