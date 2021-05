Szybciej do kina. Rząd przyspiesza luzowanie obostrzeń

Do kina i teatru będzie można wybrać się już od 21 maja. Tydzień później punkty gastronomiczne będą mogły przyjmować gości wewnątrz. Dziś (12 maja) ogłoszono przyspieszenie luzowania obostrzeń sanitarnych.

Na dzisiejszej (12 maja) konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział szybsze złagodzenie niektórych obostrzeń pandemicznych. Do kina, teatru lub filharmonii będzie można iść tydzień wcześniej niż było to planowane, bo już 21 maja. Oczywiście placówki będą funkcjonowały w systemie sanitarnym.

Od 28 maja wznowi działalność gastronomia wewnętrzna. W lokalach gastronomicznych będzie można także organizować imprezy okolicznościowe. - Zdecydowaliśmy także, by o jeden dzień przyspieszyć otwarcia, które miały nastąpić 29 maja. Jesteśmy w dialogu z różnymi branżami - mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział rozpoczęcie szczepień 16 i 17-latków 17 maja. - - Szczegóły zostaną przedstawione do piątku Zgodę na szczepienie będą musieli wyrazić rodzice lub opiekunowie prawni - powiedział minister.

Harmonogram luzowania obostrzeń:

15 maja

- w transporcie zbiorowym liczba pasażerów będzie wynosiła 100 proc. miejsc siedzących lub 50 proc. miejsc stojących i siedzących (przy zachowaniu 50 proc. miejsc siedzących niezajętych).

- w gastronomii zewnętrznej (ogródki itp.) dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika)

- instytucje kulturalne (kina, teatry itp.) mogą organizować wydarzenia na świeżym powietrzu przy maksymalnie 50 proc. obłożeniu i z zachowaniem reżimu sanitarnego

- domy kultury i inne tego typu placówki będą mogły wznowić działalność prowadzoną na świeżym powietrzu przy zachowaniu reżimu sanitarnego

- szkoły - nauka hybrydowa w klasach 4- 8 szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych. Placówki będą funkcjonowały w reżimie sanitarnym.

sport - wydarzenia sportowe na obiektach sportowych na świeżym powietrzu mogą być organizowane z kibicami w ilości 25 proc. widowni. W przypadku organizacji imprez sportowych poza obiektami sportowymi limit kibiców wynosi 150 osób.

21 maja

- kultura - instytucje kulturalne (kina, teatry itp.) mogą wznowić działalność przy 50 proc. obłożenia widowni oraz w reżimie sanitarnym.

- domy kultury i inne tego typu placówki będą mogły wznowić działalność prowadzoną wewnątrz przy zachowaniu reżimu sanitarnego

28 maja

- gastronomia - punkty gastronomiczne będą mogły wznowić działalność przy maksymalnie 50 proc. obłożeniu i zachowaniu reżimu sanitarnego. Będą mogły być organizowane imprezy okolicznościowe do 50 osób. Do tego limitu nie będą liczyć się osoby zaszczepione na koronawirusa.

- treningi sportowe - trenować mogą wszyscy, poza obiektami sportowymi limit trenujących będzie wynosił 250 osób. W siłowniach, klubach fitness, solariach - 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.

- wydarzenia sportowe - w obiektach zamkniętych limit kibiców wynosi 50 proc. pojemności widowni.

29 maja

- wszyscy uczniowie wracają do szkół na zajęcia stacjonarne.