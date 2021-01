W piątek ruszają zapisy na szczepienia przeciw COVID-19

Ruszają zapisy na powszechne szczepienia przeciw COVID-19. Jako pierwsi będą mogli zaszczepić się seniorzy, którzy ukończyli 80 lat.

Od piątku (15 stycznia) seniorzy powyżej 80. roku życia będą mogli zarejestrować się na szczepienia na konkretny termin. Od 22 stycznia będą mogły zrobić to osoby, które skończyły 70 lat. Pozostali będą mogli zgłosić chęć zaszczepienia poprzez formularz online i mają otrzymać informację, gdy ruszy rejestracja dla konkretnych grup wiekowych lub zawodowych.

- 15 stycznia otwieramy rejestrację na konkretny termin szczepień dla osób 80 plus. Tego dnia uruchomimy także formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia na stronie www.gov.pl/web/szczepimysię - zapowiedział Michał Dworczyk, szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień przeciwko COVID-19.

Jeśli wypełnimy formularz, mamy otrzymać maila z informacją o wystawieniu e-skierowania na szczepienie, gdy ruszy rejestracja dla naszej grupy wiekowej lub zawodowej. Będziemy mogli zarejestrować się wtedy na konkretny termin. Ważne! Zgłoszenie to nie to samo, co rejestracja. Rejestracja na konkretny termin będzie możliwa po tym, jak ruszą szczepienia dla naszej grupy wiekowej lub zawodowej. Na konkretny termin mogą zarejestrować się:

od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat,

od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat.

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r. Podczas rejestracji wybierasz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Na podany numer telefonu otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. Do rejestracji nie musisz mieć żadnych dodatkowych dokumentów – wystarczy nr PESEL.

Rejestracja:

- przez infolinię - bezpłatny, całodobowy numer: 989 lub 48 22 62 62 989. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego

- w dowolnym wybranym punkcie szczepień na terenie miasta

- online poprzez e-Rejestrację na www.pacjent.gov.pl

Rejestracja i co dalej?

Kiedy nadejdzie nasz termin szczepienia, udajemy się do punktu szczepień. Na miejscu przejdziemy kwalifikację do szczepienia, a następnie samo szczepienie przeciw COVID-19. Rejestracja na kolejną dawkę odbywa się w punkcie szczepień podczas pierwszej wizyty.