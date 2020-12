Wchodzą w życie nowe obostrzenia

Od dzisiaj (28 grudnia) do 17 stycznia obowiązują dodatkowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Ograniczona jest działalność galerii handlowych, zamknięte hotele (z nielicznymi wyjątkami), stoki narciarskie. Wprowadzono też kontrowersyjny zapis o zakazie przemieszczania się między godz. 19 w Sylwestra a 6 rano w Nowy Rok.

Rząd przedłużył dotychczas obowiązujące obostrzenia do 17 stycznia. Jednocześnie na ten czas wprowadził też kilka nowych. Opisujemy niektóre z nich, wykaz wszystkich obostrzeń znajdziecie pod tym linkiem.

Ograniczanie w przemieszczaniu się dotyczy wszystkich pieszych, którzy powinni utrzymywać minimum 1,5-metrowy dystans między sobą. Wyłączeni z tego obowiązku są rodzice z dziećmi do 13. roku życia, osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne wymagające opieki. Z kolei od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 osoby do 16. roku życia mogą przemieszczać się tylko pod opieką rodzica lub opiekuna, ograniczenie nie dotyczy np. drogi do szkoły, praktyki szkolne czy półkolonii.

Dodatkowo rząd wprowadził rozporządzeniem - zresztą niezgodnie z konstytucją - zakaz przemieszczania się od 31 grudnia od godz. 19 do 1 stycznia do godz. 6. Wyjątkiem ma być wykonywanie czynności służbowych lub zawodowych, działalności gospodarczej, a także zaspokojenie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Od 28 grudnia do 17 stycznia w Polsce będzie obowiązywać 10-dniowa kwarantanna dla wszystkich osób, które przyjadą do naszego kraju transportem zorganizowanym (samolotem, autobusem, pociągiem). Zwolnione z kwarantanny będą jedynie osoby zaszczepione przeciwko koronawirusowi oraz personel medyczny.

Ograniczona została także działalność galerii hadlowych. Do 17 stycznia będą w nich czynne jedynie niektóre punkty usługowe mające istotne znaczenie dla życia codziennego (np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, medyczne) oraz m.in. apteki, punkty apteczne, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, gazetami lub książkami, meblami. Nadal też obowiązują limity klientów w sklepach. 1 osoba na 10 metrów kwadratowych w placówkach do 100 m kw. i jedna osoba na 15 m kw. w większych sklepach.

Ograniczona jest także działalność hoteli - będą one dostępne jedynie dla wybranych grup zawodowych, mogą również działać hotele pracownicze. Zawieszona zostaje także działalność wszystkich basenów, siłowni, klubów fitnes, za wyjątkiem leczniczych i tych przeznaczonych dla zawodników kadr narodowych w poszczególnych dyscyplinach.