Wracają godziny dla seniorów

Od czwartku, 15 października, rząd wprowadza godziny dla seniorów. W sklepach, aptekach i innych punktach handlowo-usługowych od godz. 10 do 12 zakupy będą mogły robić tylko osoby powyżej 60. roku życia.

O tej decyzji premier Mateusz Morawiecki poinformował na sobotniej konferencji prasowej. - To seniorzy są najbardziej narażeni i musimy ich szczególnie chronić. Dane ilościowe są jednoznaczne i bezwzględne. Udział zgonów pacjentów w różnych przedziałach wiekowych wskazuje, że osoby powyżej 60., 65., a w szczególności powyżej 70. roku życia są najbardziej narażone – tłumaczył Mateusz Morawiecki, apelując do seniorów, by zostali w domach.

By ułatwić osobom starszym przeprowadzenie niezbędnych zakupów, od czwartku 15 października rząd wprowadzi godziny dla seniorów, na podobnych zasadach jak wiosną. - Będą obowiązywać od godz. 10 do 12 w sklepach, aptekach i innych punktach handlowych – powiedział premier, dodając, że rząd przeznaczył również dodatkowo 38 mln złotych z rezerwy budżetowej na pomoc dla domów pomocy społecznej.

Minister zdrowia zapowiedział, że kolejne rozwiązania dotyczące seniorów będą ogłaszane w przyszłym tygodniu. Nie będzie na razie wprowadzanych dodatkowych obostrzeń w szkołach i na uczelniach.

Przypomnijmy, że od soboty, 10 października, cały kraj jest objęty tzw. żółtą strefą, w której obowiązuje nakaz noszenia maseczki w przestrzeni publicznej.