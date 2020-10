Od soboty bez maseczki z domu nie wyjdziesz

Od soboty (10.10) w całym kraju zostają wprowadzone obostrzenia obowiązujące dla strefy żółtej. Oznacza to obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych, także na wolnej przestrzeni. - Bardzo zachęcam seniorów do pozostawania w domach - zaapelował premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając liczbę zgonów wśród starszych osób podczas czwartkowej (8.10) konferencji prasowej.

Nakaz zakrywania ust i nosa, również na wolnej przestrzeni, na terenie całego kraju zacznie obowiązywać od soboty. Nie trzeba jednak zakładać maseczek i przyłbic m.in. w lasach, parkach i na plażach. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Zdaniem premiera, rozszerzenie strefy żółtej na cały kraj "niewątpliwie spowolni rozprzestrzeniania się koronawirusa". - Mamy do wyboru albo zamknąć w poszczególnych województwach ruch, albo wprowadzić pewne obostrzenia na terytorium całego kraju, zresztą podobne do obostrzeń w krajach sąsiednich. Zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie, co komunikacyjne jest bardziej jasne dla wszystkich Polaków - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Jak podkreślił premier, wprowadzenie ogólnokrajowych obostrzeń jest konieczne, by nie doprowadzić do lockdownu i niedostępności służby zdrowia dla pacjentów.- Jesteśmy dzisiaj kilka kroków przed brakiem łóżek, respiratorów. Będziemy czynić wszystko, żeby być kilka kroków przed brakiem, czyli żeby dostępność łóżek była w jakiś sposób zapewniona - mówił premier Morawiecki.

W czwartek (8.10) Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o wykryciu 4280 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 76 osób. To najwyższa dobowa liczba zakażeń i zgonów od początku epidemii.

Obostrzenia w strefach żółtych (w całej Polsce):

- maseczki - obowiązek zakrywania ust i nosa wszędzie w przestrzeni publicznej

- wydarzenia sportowe i kulturalne - mogą się odbywać z 25 proc. publiczności

- wydarzenia kulturalne na otwartej przestrzeni - limit do 100 osób

- gastronomia - w lokalu gastronomicznym może przebywać jedna osoba na cztery metry kwadratowe

- wesołe miasteczka, parki rozrywki, parki rekreacyjne - może w nich przebywać jedna osoba na 10 metrów kwadratowych

- siłownie - może w nich przebywać jedna osoba na siedem metrów kwadratowych

- kina - w czasie seansu w sali może przebywać 25 proc. publiczności

- wesela i inne rodzinne uroczystości - limit 75 osób z wyjątkiem obsługi (tu zmiany wchodzą w życie od 17 października 2020 roku)

- inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju - limit 100 osób z wyjątkiem obsługi