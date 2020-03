Żołnierz to piąta osoba z koronawirusem w regionie

W województwie warmińsko-mazurskim jest już pięć osób zarażonych koronawirusem. Piątą jest brytyjski żołnierz, służący w Wielonarodowej Dywizji NATO Północny Wschód, która ma swoje dowództwo w Elblągu. Mężczyzna trafił do szpitala w Ostródzie, jego stan jest dobry.

- Mamy piąty przypadek zakażenia koronawirusem w regionie. To mężczyzna w sile wieku, obywatel Wielkiej Brytanii. Przebywa w szpitalu w Ostródzie, jego stan jest dobry - poinformował w niedzielę Krzysztof Guzek, rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego.

Jak się dowiedzieliśmy, jest to żołnierz służący w Wielonarodowej Dywizji NATO Północny Wschód, której dowództwo stacjonuje w Elblągu. Kiedy przyjechał do naszego miasta? - Nie podajemy danych o wyjazdach naszych żołnierzy. Poczuł się źle w piątek i od razu został zabrany do szpitala - odpisał w odpowiedzi na nasze pytania mjr Dariusz Guzenda, rzecznik prasowy dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód, stacjonującej w Elblągu.

Jakie procedury w tej sprawie zastosowało dowództwo dywizji? - Podobnie jak wobec wszystkich, także w wojsku obowiązują zaostrzone procedury w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zagrożenia koronawirusem. Po uzyskaniu takiej informacji wszystkie osoby mające kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie lub potwierdzonym przypadkiem zakażenia, zostają poddane kwarantannie. Pozostałe osoby, wraz z rodzinami, objęte są nadzorem epidemiologicznym. Jednocześnie dowództwo jest w stałym kontakcie z Sanepidem oraz Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej - dodał major Guzenda.

W Polsce jet już ponad 120 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. W województwie warmińsko-mazurskim 58 osób jest hospitalizowanych (w tym pięć zakażonych), kwarantanną domową objęte są 252 osoby, a nadzorem epidemiologicznym 936 osób.