100NKA + Gralak w Bibliotece Elbląskiej

Trwa cykl wyjątkowych koncertów muzycznych w historycznej sali Biblioteki Elbląskiej. W sercu Starego Miasta do końca roku grać będą ciekawi i uznani przedstawiciele polskiej alternatywnej sceny muzycznej. Kolejny koncert w piątek (27 października).

Początki zespołu sięgają 2004 roku. Trio zafascynowane radykalną improwizacją wyrusza w kilkumiesięczną podróż po Skandynawii. Niedługo po powrocie debiutują u boku „Robotobibok” na festiwalu „Zdaerzenia” w Lublinie, prezentując cieszący się uznaniem krytyków debiutancki album z gościnnym udziałem Mikołaja Trzaski.

100NKA

To, i kolejne dwa wydawnictwa ukazały się w wyniku zainteresowania zespołem prestiżowej wytwórni NOT TWO. Od tej pory 100nka regularnie koncertuje, współtworzy projekty, nagrywa kolejne albumy, bierze udział w istotnych festiwalach kontynentu, a videoclip 100nki otrzymuje nagrodę specjalną podczas Yach Film w 2008 roku. Trio nawiązuje współpracę z ikoną polskiej trąbki Antonim Gralakiem czego konsekwencją jest drugi, dwupłytowy album oraz współpraca z autorskim zespołem Antoniego „GRAAL”. Od tej pory postać Ziuta Gralaka często pojawia się w historii 100nki. Trio zyskuje coraz większe uznanie i śmiało nawiązuje muzyczne relacje z artystami z całego świata. Zwieńczone kolejnym albumem trzy międzynarodowe trasy z nowojorskim trębaczem Herbem Robertsonem pieczętują ten istotny okres w historii zespołu. W wyniku kolaboracji z artystami różnych gatunków 100nka podejmuje kilkunastoletnią współpracę z legendą polskiego hip hopu, Marcinem Martenem (Abradab, Kaliber 44),biorąc udział w kilku jego kolejnych płytach. Obecnie zespół wspólnie z Antonim Ziutem Gralakiem szykuje swój piąty z kolei album autorski, nagrany rzadką dziś metodą w Obuh Studio (Rogalów), przy użyciu taśm, technik oraz autentycznego sprzętu analogowej epoki lat sześćdziesiątych.

Otwarcie wejścia: godz. 19:00

Start: godz. 19:30

Bilety w cenie 50 zł do nabycia na stronie Eventim oraz w sklepach Media Markt (w tym w C.H. Ogrody)

Organizatorami wydarzenia jest Firma W Moich Oczach, we współpracy z Biblioteką Elbląską i przy pomocy Stowarzyszenia Kulturalnego „Co jest?”.