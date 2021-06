A za tydzień… Wesele!

Nie robimy listy gości… Na to “Wesele” może przyjść dosłownie każdy! Już niebawem (plenerowo) zaprezentujemy polską klasykę! “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Mirosława Siedlera zagramy w Węgorzewie i Olsztynku. Ruszyła sprzedaż online na prezentacje plenerowe w czerwcu i lipcu

Realizacja “Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w naszym wykonaniu uświetni m.in. 30-lecie Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz 45-lecie Teatru w Elblągu. Cieszymy się także, że możemy współpracować z kolejną instytucją kultury samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku - informuje Teatr im. Aleksandra Sewruka.

W tym roku mija 120 lat od pierwszego przedstawienia" Wesela". Genezę dramatu Wyspiańskiego stanowiło autentyczne wesele w podkrakowskich Bronowicach po ślubie poety Lucjana Rydla z córką tamtejszego gospodarza, Jadwigą Mikołajczykówną. Była to młodsza siostra żony Włodzimierza Tetmajera, który dziesięć lat wcześniej pobrał się z Anną Mikołajczykówną. W domu Tetmajerów wyprawiono wesele po ślubie Rydlów, 20 listopada 1900 roku.

Ci, którym zawdzięcza się informacje bezpośrednie o genezie Wesela, zaznaczają, że nie tylko osoby, występujące w dramacie Wyspiańskiego, miały swoje pierwowzory w rzeczywistości, ale także niektóre sytuacje, fragmenty dialogów, a przede wszystkim określona na wstępie w didaskaliach scenografia, odwzorowująca w zasadzie wnętrze domu Tetmajerów. Nie minęły trzy miesiące od zdarzenia w Bronowicach, kiedy dyrektor teatru w Krakowie, Józef Kotarbiński, otrzymał od Wyspiańskiego wiadomość, iż może zapoznać go z nową sztuką. Kotarbiński zdecydował się od razu na jej wystawienie; rozpoczęły się intensywne, nie pozbawione zresztą trudności, próby z aktorami. Po miesiącu, 16 marca 1901 roku, odbyła się premiera Wesela. Publiczność opuszczała teatr przy placu Św. Ducha pod silnym wrażeniem, choć przyjęcie i zrozumienie sztuki nie było, naturalnie, jednolite. Uwagę wielu widzów zwróciło właśnie to, co mogło szokować autentycznością. Byli wszakże i tacy, dla których utwór Wyspiańskiego stał się źródłem wrażeń o znacznie głębszym podłożu.

W czerwcu zagramy w Węgorzewie

18.06.2021, godz. 19:00

19.06.2021, godz. 20:00

W lipcu gościmy się w Olsztynku

29.07.2021, godz. 20:00

30.07.2021, godz. 20:00

Jesienią spektakl będzie można zobaczyć w Elblągu na Dużej Scenie!

Projekt realizowany wspólnie z Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku i Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga